國家機密沒確實核定掌握 高檢：關鍵在行政機關主管

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

疫情期間大陸有喊著「投奔自由」的偷渡客至我國，目的不明，台灣高等檢察署曾特地派檢察官親自到金門地檢署訊問，釐清是否涉及國家安全。高檢署審查今年度國安案件，第一、二季共16件，案由以國家機密保護法、國家安全法居多，另外也有陸海空軍刑法收集應秘密之電磁紀錄罪、刑法刺探或收集國防秘密罪等。

原籍廣西的江姓演員從廈門偷渡到金門，而四川的周姓派遣工則是直接「航向梧棲」，雖然兩人都說是要「投奔自由」，但檢方對兩人說詞存疑。

除了偷渡客外，台灣高等檢察署檢察長邢泰釗也對國安案件提出疑慮，認為目前數位證據蒐證保全不足，國安、軍事單位要怎麼密切合作，需要重視。

邢泰釗指出，刑法第132條（洩漏國防以外之機密）處3年以下有期徒刑，刑罰很低，而國家機密保護法對國家機密核定規定嚴格，「絕對機密」、「極機密」、「機密」的規範都不一樣。邢說，機密「不是主管說說就算了」，否則也僅是涉刑法第132條，嚇阻力實在不高。

邢認為，若是真屬機密卻沒經程序審核、確實掌握，很可惜。「關鍵在行政機關的主管」，若經驗不足，不知道核定機密的程序，或是承辦人擔心遭管制「怕麻煩」，很多機密在法律上難以保護。

此外，國家安全法第6條規定「無正當理由拒絕或逃避警察或海岸巡防機關所實施之檢查者，處6月以下有期徒刑。」但是否需限於「依法有權實施檢查行為之警察或海岸巡防機關已實施檢查行為，而受檢查人或對貨物有監督之配管領之人，無正當理由而為拒絕或逃避時，始成立犯罪。」目前無統一看法。

邢泰釗指出，目前實務見解不一，加上刑度很低，也沒辦法上到最高法院，有時在地方法院簡易判決就處理掉，造成法律見解分歧，產生很多不必要的紛爭。

中國大陸江姓演員偷渡至金門，台灣高等檢察署檢察官5月19日親自到金門地檢署訊問。記者王宏舜／翻攝
中國大陸江姓演員偷渡至金門，台灣高等檢察署檢察官5月19日親自到金門地檢署訊問。記者王宏舜／翻攝

偷渡 國安 邢泰釗

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