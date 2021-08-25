翁茂鍾社會勞動撤銷改發監？ 台高院尚未裁定

佳和集團前董事長翁茂鍾因與司法人員不當往來，引發軒然大波，翁另因炒股被判刑1年，檢察官准予易服社會勞動，但台南市警麻豆分局官田分駐所官警包庇翁提早完成，翁涉犯使公務員登載不實罪，遭羈押禁見。檢方欲撤銷翁易服社會勞動案，翁聲明異議，台灣高等法院尚未裁定。

台南地檢署6月間以視訊方式告知在押的翁茂鍾將依法撤銷社會勞動處分，重行發監執行；翁不服。翁主張，他的社會勞動已逾刑法第84條第1項第4款規定的7年行刑權時效，不得再予以執行。

高等法院表示，本件6月15日分案，由受命法官崔玲琦審理。受命法官閱卷後，認為有函調相關執行卷的必要，同月21日命書記官發函調卷，台南地檢署7月1日回覆。

因翁茂鍾爭執履行易服社會勞動的時數，已折抵刑期完畢，或爭執易服社會勞動時數可折抵刑期，高院合議庭依卷證資料無法認定不實社會勞動地時數和可折抵地刑期日數。

高院表示，這部分會影響聲明異議結果，檢察官已就翁茂鍾易服社會勞動時數不實記載部分提起公訴，就有待法院調查釐清。而台南地院昨天審理，並定9月7日宣判，高院表示將待台南地院判決後儘速進行。