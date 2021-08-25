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自製震樓神器報復鄰居達1年 科技業前總座吃上官司
前上市公司群光電子總經理徐仁富不滿樓上住戶踩踏地板聲音過大，搬離住處後，還將自製的「震樓神器」設定時報復，結果一口氣影響了十多戶，遭提告妨害自由。新北地院審酌徐男與被害人和解，保證不再製造噪音，依強制罪判4月，緩刑2年。
住戶指出，徐男從晚上十點多到清晨五點使用震樓神器騷擾住戶，時間長達一年。他們召開住戶會議，找來徐男了解，但他否認騷擾。他搬走後，該住處還是持續發出聲響、震動，因此受影響的十多戶聯合提告。
檢警調查，徐男在住家客廳、房間和走廊共裝設3支震樓神器，除了手動操作，還可定時啟動，長期影響社區安寧，但他始終否認，就連樓上住戶答應裝設隔音地板，仍持續使用機器製造振動及聲響；據了解，全案共11戶12人提出告訴，徐男被逮後，不少人暗地拍手叫好。
徐男在偵查時表示，他不滿樓上住戶的小孩跑跳、吵鬧，用他的專業自製三支震樓神器，但他辯稱目的是要提醒樓上不要吵，認為做法不構成犯罪。不過，徐男因受不了樓上噪音，2019年5月搬離該住處，卻將震樓神器留在原地，其中兩支裝有馬達及定時器，讓機器定時敲擊，報復樓上住戶。
法院審理時，徐男承認犯行。法官認為，徐男用震樓神器長期敲擊天花板，製造聲響及震動，影響住戶的居住安寧及睡眠品質，構成強暴妨害人行使權力罪。不過，審酌徐男與住戶和解，已給付賠償金，保證不再製造噪音，也娉請結構技師進行勘察，深具悔意，因此判4個月，緩刑2年，可上訴。
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