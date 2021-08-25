前員工涉侵吞股款30億外逃 理律向國泰世華銀行求償敗訴

理律法律事務所前法務專員劉偉杰涉盜賣客戶股票，得手30.9億元後出境。理律認為處理款項的國泰世華銀行辦理存匯款有疏失，求償新台幣近10億元。更一審今判理律敗訴。可上訴。

全案緣於，理律在2003年10月間爆發前法務專員劉偉杰涉嫌私自出售美商新帝公司（SanDisk）委託理律處理的聯電股票，並透過在港、台等地洗錢方式，成功盜領股票出售利益逾新台幣30億9000多萬元。

涉盜賣客戶股票，造成理律重大損失，已足額賠償客戶；劉偉杰犯後潛逃出境迄今未歸，台北地檢署在2017年間考量他的追訴權時效已完成，處分不起訴。

理律2007年間提告主張，劉偉杰盜賣股票期間，處理款項的國泰世華銀行辦理相關存匯款事宜時有明顯疏失，未善盡善良管理人的注意義務，對國泰世華銀行及負責人求償逾9億9000萬元。

銀行辯稱，劉偉杰就這些帳戶有提款權限，銀行向劉偉杰所為給付，已對新帝公司發生返還消費寄託款的清償效力，且銀行就這些帳戶提款、匯款事務的處理，沒有可歸責的事由。

一審及二審均認為，理律求償無理由，判敗訴。案經最高法院廢棄原判決、發回，由台灣高等法院更一審審理。

高院的更一審今天認定，劉偉杰有權獨立代理新帝公司開設帳戶，並為存款、領款及匯款的行為，且劉偉杰開戶時留存「新帝公司印文」及「劉偉杰印文」作為取款印鑑的行為，也屬授權範圍而有效。

因此，劉偉杰持此帳戶的印鑑章、填載活期（儲蓄）存款取款憑條，向銀行陸續受領合計30億9086萬7332元，均對新帝公司已生清償效力。