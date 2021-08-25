第四例「痛痛女孩」案 Amber父親：家屬病患傷心又折磨

國內第四位「痛痛女孩」官司，中學生Amber於2019年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告。台北高等行政法院今下午開庭，法官請女孩家屬提供相關健保就醫紀錄，改訂10月6日下午4點續行準備程序。

住在中部地區的Amber，在國中時期於2019年9月12日施打疫苗後，約20天後出現身體多處不適，有關節疼痛、左膝腫脹、積水等症狀，經醫師診斷為幼年型類風濕性關節炎。

家屬向衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）申請救濟補償，但小組判定症狀與疫苗無關，決議不予救濟。家屬不服提告，欲撤銷原處分並酌給補償金最高120萬元。

受命法官梁哲瑋今下午4點開庭。Amber父親江先生表示，女兒施打疫苗完畢之後有出現發燒情形，服用普拿疼，過一個禮拜開始出現膝蓋腫脹、積水，「說起來蠻傷心的！」看新聞知道「痛痛女孩Bella」案例後與基金會聯絡，才知道有接近20件類似案例。

江先生說，自己還是很不敢相信，陸陸續續發生那麼多起案例，衛福部卻不願幫助。「我女兒比起那些需要打針的女孩算幸運，現在靠吃藥控制。」他直言，「每到秋冬季節變化都是折磨！」希望法官能還家屬應有公道及補償。

衛福部辯稱，原處分是專家小組基於Amber病例資料的結果，且醫學實證也產生結論是施打HPV疫苗與幼年型風濕性關節炎無關，不能以時間密接性論之。

原告律師方文獻主張，衛福部應就「有關連」、「無法確定」或「無法排除」的情形，依舉證責任倒置原則，負舉證責任。而衛福部律師團則辯稱，就有關判斷餘地部分，由原告負舉證責任，且本件已就「無關連」部分負舉證責任。