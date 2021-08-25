第四例「痛痛女孩」案 Amber父親：家屬病患傷心又折磨
國內第四位「痛痛女孩」官司，中學生Amber於2019年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後提告。台北高等行政法院今下午開庭，法官請女孩家屬提供相關健保就醫紀錄，改訂10月6日下午4點續行準備程序。
住在中部地區的Amber，在國中時期於2019年9月12日施打疫苗後，約20天後出現身體多處不適，有關節疼痛、左膝腫脹、積水等症狀，經醫師診斷為幼年型類風濕性關節炎。
家屬向衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）申請救濟補償，但小組判定症狀與疫苗無關，決議不予救濟。家屬不服提告，欲撤銷原處分並酌給補償金最高120萬元。
受命法官梁哲瑋今下午4點開庭。Amber父親江先生表示，女兒施打疫苗完畢之後有出現發燒情形，服用普拿疼，過一個禮拜開始出現膝蓋腫脹、積水，「說起來蠻傷心的！」看新聞知道「痛痛女孩Bella」案例後與基金會聯絡，才知道有接近20件類似案例。
江先生說，自己還是很不敢相信，陸陸續續發生那麼多起案例，衛福部卻不願幫助。「我女兒比起那些需要打針的女孩算幸運，現在靠吃藥控制。」他直言，「每到秋冬季節變化都是折磨！」希望法官能還家屬應有公道及補償。
衛福部辯稱，原處分是專家小組基於Amber病例資料的結果，且醫學實證也產生結論是施打HPV疫苗與幼年型風濕性關節炎無關，不能以時間密接性論之。
原告律師方文獻主張，衛福部應就「有關連」、「無法確定」或「無法排除」的情形，依舉證責任倒置原則，負舉證責任。而衛福部律師團則辯稱，就有關判斷餘地部分，由原告負舉證責任，且本件已就「無關連」部分負舉證責任。
法官詢問雙方，「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第13條之前有修正，認為本案是適用新法或是舊法？雙方均表示將具狀表示意見。法官也請求衛福部方能夠提出遮掩個資版的審查鑑定報告供原告律師閱卷。
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