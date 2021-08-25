維護國家安全 高檢署檢察官親自訊問偷渡犯

高檢署檢察長邢泰釗今天表示，為釐清偷渡犯目的與動機，高檢署檢察官已數度親自訊問偷渡犯；此外，國安案件審查小組今年已審查16案，以精進偵查技巧與突破偵查障礙。

台灣高等檢察署今天於法務部舉行媒體茶敘，由邢泰釗針對國安案件的檢討與策進、贓證物保管與策進、資通新型態犯罪的現狀與檢討等業務進行報告。

邢泰釗表示，高檢署今年審查16件已結案的國安案件，案由以國家機密保護法及國家安全法居多，另有刑法刺探或收集國防秘密罪；審查目的在於探討個案是否尚有調查未盡之處，以及看似無關的個案間是否有關聯性，作為偵查上的突破。

他說，部分偷渡犯年輕力壯，聲稱來台是為了學佛、投奔自由，但真實動機仍值得探究，因此高檢署負責國安業務的檢察官日前已親自前往金門、南投等地訊問偷渡犯，了解偷渡是否含有政治意圖，與地檢署檢察官共同維護國安。

邢泰釗指出，在偵辦國安案件部分，數位證據蒐證保全不足，偵辦機關未能充分掌握偵辦內容究竟是國防秘密、軍事機密、公務機密，相關行政機關主管就機密審認未能確切掌握，均有待強化防範。

談及資通新型態犯罪現狀時，邢泰釗表示，跨境資通犯罪是目前台灣最猖獗、隱晦、暴利的犯罪型態，台中地區於民國107至109年間的重大暴力事件，即不少與詐騙集團糾紛有關。

邢泰釗也提到，中資遊戲業跨境經營可能違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，中資遊戲業者為規避政府監督，利用人頭在台灣設立子公司，由子公司充當代理商，營收利潤歸中資遊戲業者，未來查緝方向將包括鼓勵檢舉及通報、針對下載較多的中資遊戲進行蒐證。