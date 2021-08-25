維護國家安全 高檢署檢察官親自訊問偷渡犯

中央社 / 台北25日電

高檢署檢察長邢泰釗今天表示，為釐清偷渡犯目的與動機，高檢署檢察官已數度親自訊問偷渡犯；此外，國安案件審查小組今年已審查16案，以精進偵查技巧與突破偵查障礙。

台灣高等檢察署今天於法務部舉行媒體茶敘，由邢泰釗針對國安案件的檢討與策進、贓證物保管與策進、資通新型態犯罪的現狀與檢討等業務進行報告。

邢泰釗表示，高檢署今年審查16件已結案的國安案件，案由以國家機密保護法及國家安全法居多，另有刑法刺探或收集國防秘密罪；審查目的在於探討個案是否尚有調查未盡之處，以及看似無關的個案間是否有關聯性，作為偵查上的突破。

他說，部分偷渡犯年輕力壯，聲稱來台是為了學佛、投奔自由，但真實動機仍值得探究，因此高檢署負責國安業務的檢察官日前已親自前往金門、南投等地訊問偷渡犯，了解偷渡是否含有政治意圖，與地檢署檢察官共同維護國安。

邢泰釗指出，在偵辦國安案件部分，數位證據蒐證保全不足，偵辦機關未能充分掌握偵辦內容究竟是國防秘密、軍事機密、公務機密，相關行政機關主管就機密審認未能確切掌握，均有待強化防範。

談及資通新型態犯罪現狀時，邢泰釗表示，跨境資通犯罪是目前台灣最猖獗、隱晦、暴利的犯罪型態，台中地區於民國107至109年間的重大暴力事件，即不少與詐騙集團糾紛有關。

邢泰釗也提到，中資遊戲業跨境經營可能違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，中資遊戲業者為規避政府監督，利用人頭在台灣設立子公司，由子公司充當代理商，營收利潤歸中資遊戲業者，未來查緝方向將包括鼓勵檢舉及通報、針對下載較多的中資遊戲進行蒐證。

邢泰釗表示，面對新型態犯罪，高檢署將加強與司法警察機關、金管會、經濟部、NCC等相關單位合作，並成立資通犯罪督導中心、強化科技偵查中心、建立大數據資料庫以分析非法交易者特徵，另成立國際互助中心，加強國際合作。

台灣高等檢察署25日在法務部舉行媒體茶敘，由檢察長邢泰釗針對國安案件的檢討與策進等業務進行報告。邢泰釗指出，為釐清偷渡犯目的與動機，高檢署檢察官已數度親自訊問偷渡犯。中央社
台灣高等檢察署25日在法務部舉行媒體茶敘，由檢察長邢泰釗針對國安案件的檢討與策進等業務進行報告。邢泰釗指出，為釐清偷渡犯目的與動機，高檢署檢察官已數度親自訊問偷渡犯。中央社

邢泰釗 國安 偷渡

相關新聞

第四例「痛痛女孩」案 Amber父親：家屬病患傷心又折磨

國內第四位「痛痛女孩」官司，中學生Amber於2019年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後...

澎縣府徵地66年卻沒移轉 縣長向自家人討地敗訴

澎縣府民國44年徵地辦理下水道工程，但卻沒辦理所有權移轉。縣長賴峰偉向堂弟妹等地主提訴討地，但高雄高等行政法院認為縣府僅...

國家機密沒確實核定掌握 高檢：關鍵在行政機關主管

疫情期間大陸有喊著「投奔自由」的偷渡客至我國，目的不明，台灣高等檢察署曾特地派檢察官親自到金門地檢署訊問，釐清是否涉及國...

維護國家安全 高檢署檢察官親自訊問偷渡犯

高檢署檢察長邢泰釗今天表示，為釐清偷渡犯目的與動機，高檢署檢察官已數度親自訊問偷渡犯；此外，國安案件審查小組今年已審查1...

中影與黨產會簽和解契約 欣裕台反對：損及小股東權益

不當黨產委員會傳與中影公司簽署和解契約，由中影給付國庫9.5億元，並移轉330部影片所有權。現為中影持股0.11％小股東...

前員工涉侵吞股款30億外逃 理律向國泰世華銀行求償敗訴

理律法律事務所前法務專員劉偉杰涉盜賣客戶股票，得手30.9億元後出境。理律認為處理款項的國泰世華銀行辦理存匯款有疏失，求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。