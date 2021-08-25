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澎縣府徵地66年卻沒移轉 縣長向自家人討地敗訴

中央社 / 高雄25日電

澎縣府民國44年徵地辦理下水道工程，但卻沒辦理所有權移轉。縣長賴峰偉向堂弟妹等地主提訴討地，但高雄高等行政法院認為縣府僅為需用土地權人，沒有徵收關係，判決敗訴。

針對縣府討地敗訴，縣府發言人陳其育今天下午回應，縣府秉持公私分明，一切秉公處理，將待收到判決書後評估再做決定。至於縣府是否上訴，也需考慮全案逾法律追訴期限，或可比照多年前徵收馬公中華路段與中衛公園的徵收模式協調，尋求解決之道。

澎湖縣政府建設處102年受理一間資產公司提出捐贈馬公段435地號土地給縣府，以辦理建築容積移轉，卻發現這些早已成為道路的土地所有權仍屬私有，去年向高雄高等行政法院提出行政訴訟討地。

縣府發現，這些土地是縣府44年辦理徵收，卻未依程序辦理產權移轉的22筆土地（包含馬公段435地號土地），縣長賴峰偉為此狀告地主對簿公堂，其中被告更包含堂弟妹，形同縣長向自家人討地。

高雄高等行政法院判決指出，縣府主張44年為辦理「馬公市新生路下水道工程」，將馬公市馬公段等22筆土地公告為徵收範圍，但因當時台灣省政府預算不足，縣府本應報經省政府同意，卻便宜行事以縣庫預算進行類似徵收程序。

在發給地價補償費後，讓土地所有權人拆除建物移交土地，但當時沒認真依照徵收程序進行，也沒督促辦理用地產權移轉，導致土地所有權至今仍歸私有地主所有。

法院判決指出，澎湖縣政府依土地法規定，當時在發給土地所有權人地價補償費後，原土地所有權人的土地權利義務就已終止，因此應不待移轉登記即取得所有權，請求確認土地徵收法律關係存在。

高雄高等行政法院合議庭審理後認為，依當時土地法規定，國家才是徵收權人，需用土地人（澎湖縣政府）應擬具詳細計畫書等按規定向行政院或當時省政府聲請核辦，本身並無徵收權利。因此土地徵收的法律關係僅屬國家與土地所有權人之間，縣府與土地所有權人並不具徵收法律關係，判決縣府敗訴，全案仍可上訴。

澎湖縣長賴峰偉。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉。圖／澎湖縣政府提供

馬公 澎湖 土地徵收

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