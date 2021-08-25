通姦除罪化後法官要怎麼判？大法庭：應諭知「免訴」

司法院大法官作出釋字第791號解釋宣告通姦除罪化，已經在法院審理的案件應該如何處理？檢察總長針對聲請釋憲的原因案件提非常上訴，並聲請提案大法庭，最高法院刑事大法庭今裁定法院應諭知「免訴」，而非判決無罪。

大法官去年5月29日宣告存在85年的通姦、相姦入刑法違憲，立即失效；大法官認為，通姦罪不僅限制人民性自主權，在追訴、審判過程，必然侵擾人民私生活領域、個人資料自主控制，使國家公權力長驅直入人民極私密的領域，嚴重干預個人隱私。

大法官指出，國家以刑罰手段處罰違反婚姻承諾者，雖有懲罰違反婚姻忠誠義務配偶的作用，但反而可能對婚姻關係產生負面影響，認定通姦罪牴觸憲法基本人權保障、比例原則。

通姦罪除罪化之後，大多案件迎刃而解，但判決確定、聲請釋憲的原因案件，該如何處理？據悉，解釋文出爐後，最高法院有判2件無罪，其餘案件皆免訴，另有一件檢察總長提非常上訴案件，聲請提案大法庭。

最高法院刑事大法庭針對被告因通姦判刑確定，經大法官解釋宣告違憲失效，又檢察總長對原因案件提非常上訴，應認為是「犯罪後之法律已廢止其刑罰」諭知免訴，或認為屬於「行為不罰」諭知無罪？