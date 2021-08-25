快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通姦除罪化後法官要怎麼判？大法庭：應諭知「免訴」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

司法院大法官作出釋字第791號解釋宣告通姦除罪化，已經在法院審理的案件應該如何處理？檢察總長針對聲請釋憲的原因案件提非常上訴，並聲請提案大法庭，最高法院刑事大法庭今裁定法院應諭知「免訴」，而非判決無罪。

大法官去年5月29日宣告存在85年的通姦、相姦入刑法違憲，立即失效；大法官認為，通姦罪不僅限制人民性自主權，在追訴、審判過程，必然侵擾人民私生活領域、個人資料自主控制，使國家公權力長驅直入人民極私密的領域，嚴重干預個人隱私。

大法官指出，國家以刑罰手段處罰違反婚姻承諾者，雖有懲罰違反婚姻忠誠義務配偶的作用，但反而可能對婚姻關係產生負面影響，認定通姦罪牴觸憲法基本人權保障、比例原則。

通姦罪除罪化之後，大多案件迎刃而解，但判決確定、聲請釋憲的原因案件，該如何處理？據悉，解釋文出爐後，最高法院有判2件無罪，其餘案件皆免訴，另有一件檢察總長提非常上訴案件，聲請提案大法庭。

最高法院刑事大法庭針對被告因通姦判刑確定，經大法官解釋宣告違憲失效，又檢察總長對原因案件提非常上訴，應認為是「犯罪後之法律已廢止其刑罰」諭知免訴，或認為屬於「行為不罰」諭知無罪？

大法庭今裁定指出，原因案件有「犯罪後之法律已廢止其刑罰」情形，應依刑事訴訟法第302條第4款規定諭知免訴。

大法庭。圖／聯合報系資料照片
大法庭。圖／聯合報系資料照片

大法官 婚姻 通姦罪

延伸閱讀

禁女性勞工上夜班今失效 大法官提醒建立良善工時制度

華航因女員工夜間工作遭罰 大法官：勞基法違性別平等

勞基法限制女性勞工夜間工作 大法官：違憲

藝術價值不應由政府評斷 大法官：審查街頭藝人技藝違憲

相關新聞

澎縣府徵地66年卻沒移轉 縣長向自家人討地敗訴

澎縣府民國44年徵地辦理下水道工程，但卻沒辦理所有權移轉。縣長賴峰偉向堂弟妹等地主提訴討地，但高雄高等行政法院認為縣府僅...

通姦除罪化後法官要怎麼判？大法庭：應諭知「免訴」

司法院大法官作出釋字第791號解釋宣告通姦除罪化，已經在法院審理的案件應該如何處理？檢察總長針對聲請釋憲的原因案件提非常...

第四例「痛痛女孩」案 Amber父親：家屬病患傷心又折磨

國內第四位「痛痛女孩」官司，中學生Amber於2019年間施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，向衛福部申請救濟失敗後...

羈押9個月勞金炒股不認罪…游迺文500萬交保

勞動部勞金局投資組前組長游迺文涉勞金炒股，被控貪汙、違反證交法罪，去年11月偵查中羈押禁見，移審仍羈押禁見，前後羈押9個...

NCC前專委喬建中引發森林火災遭起訴 NCC：已停職

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，有關專門委員喬建中假日從事登山活動引發玉山森林火災，經台灣南投地方檢察署於今年8月20...

玉山大火求償假扣押獲准 林務局將籌4930萬元擔保金

玉山杜鵑營地大火造成大水窟森林延燒超過79公頃、林木被害面積超過22公頃，南投地方檢察署今以違反森林法對NCC前專委喬建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。