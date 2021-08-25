羈押9個月勞金炒股不認罪…游迺文500萬交保

勞動部勞金局投資組前組長游迺文涉勞金炒股，被控貪汙、違反證交法罪，法官今天裁准游以500萬元交保。 報系資料照片

勞動部勞金局投資組前組長游迺文涉勞金炒股，被控貪汙、違反證交法罪，去年11月偵查中羈押禁見，移審仍羈押禁見，前後羈押9個月；台北地方法院日前開庭，游聲請具保停押，法官今天裁准游以500萬元交保。

裁定書指出，游廼文提出500萬元保證金後，准停止羈押，但限制住居，辦理交保之後仍限制出境、出海8月，且應於每周五下午5時前到台北市警中正二分局思源街派出所報到；如未能具保，則自今年9月8日起延押2月。

裁定說，游迺文2021年2月8日移審法院，卻否認犯行，但依起訴書，他犯罪嫌疑重大，有羈押原因，並有羈押必要，今年5月8游第一次延押2月，7月8日第二次延押2月，押期已將屆。

合議庭認為，游迺文否認犯行，不過，依證據清單，他確有主動發起、參與2020年8月10日的聚餐，並於期間及餐後多次向參與聚餐的人提及購入遠東百貨股票，其後再與復華、統一、群益證券及勞金局開始買進遠百股票，以利寶佳資產管理、嘉源投資公司大量出脫遠百持股。

裁定說，游迺文以此手法操作，多次影響遠百股票成交價，有多次相對成交行為，涉犯收賄、圖利、操縱股價等罪，犯罪嫌疑重大，相關法條為重罪，游有逃亡之虞。

不過，考量游迺文涉案情節、資力及保全刑事訴訟程序，游迺文如能提出一定數額保證金，可確保後續訴訟，審酌相關情狀，命他以500萬元具保，限制住居、出境、出海8月。

裁定另指，原本對於游迺文的禁見處分，因相關證人交互詰問完畢，游已無勾串共犯或證人之虞，無繼續禁止接見通信必要，自今天起可以解除禁令。