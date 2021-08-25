NCC前專委喬建中引發森林火災遭起訴 NCC：已停職

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，有關專門委員喬建中假日從事登山活動引發玉山森林火災，經台灣南投地方檢察署於今年8月20日偵查終結，以喬建中涉嫌違反「森林法」起訴，NCC尊重檢方對於該案偵辦的處理結果，並依法將喬建中停職。

NCC重申，針對喬建中行為，已主動依「公務員懲戒法」第2條第2款「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」，以及同法第24條第1項規定，於今年5月24日函送監察院審查，後續將依懲戒法院審理結果執行相關懲戒決定。

同時，本事件發生後，NCC已將喬建中調離原職，靜候調查。南投地檢署今以違反森林法第52條第1項第4款「結夥二人以上竊取森林主產物」及同法第53條第3項「失火燒燬他人之森林」等規定將喬建中提起公訴，NCC也依「公務員懲戒法」第5條，將喬建中停職。