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NCC前專委喬建中引發森林火災遭起訴 NCC：已停職
國家通訊傳播委員會（NCC）表示，有關專門委員喬建中假日從事登山活動引發玉山森林火災，經台灣南投地方檢察署於今年8月20日偵查終結，以喬建中涉嫌違反「森林法」起訴，NCC尊重檢方對於該案偵辦的處理結果，並依法將喬建中停職。
NCC重申，針對喬建中行為，已主動依「公務員懲戒法」第2條第2款「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」，以及同法第24條第1項規定，於今年5月24日函送監察院審查，後續將依懲戒法院審理結果執行相關懲戒決定。
同時，本事件發生後，NCC已將喬建中調離原職，靜候調查。南投地檢署今以違反森林法第52條第1項第4款「結夥二人以上竊取森林主產物」及同法第53條第3項「失火燒燬他人之森林」等規定將喬建中提起公訴，NCC也依「公務員懲戒法」第5條，將喬建中停職。
NCC表示，已一再提醒全體同仁於公餘從事各項活動，除留意自身安全外，一定要恪遵相關法令及做好各項安全措施，以避免此類憾事發生。
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