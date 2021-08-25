玉山大火求償假扣押獲准 林務局將籌4930萬元擔保金

玉山杜鵑營地大火造成大水窟森林延燒超過79公頃、林木被害面積超過22公頃，南投地方檢察署今以違反森林法對NCC前專委喬建中等5人提起公訴。農委會林務局表示，根據救災成本、林木受害及生態服務價值損失，將求償2.2億元，已聲請假扣押獲准，但還要支付4930萬擔保金，已陳報行政院希望同意調整經費籌措支付。

玉山杜鵑營地大火肇事者自述不慎踢倒爐火引起火災，經南投地方檢察署檢察官科技偵辦，並率南投縣政府消防局、保七總隊及林務局嘉義林管處同仁實地進行火災原因調查，歷經三個月，今日偵查終結並指出肇事者是違法砍伐森林主產物及撿拾枯損樹枝生火所致。

南投地方檢察署以違反森林法第52條第1項第4款結夥二人以上竊取森林主產物及同法第53條第3項失火燒燬他人之森林等罪嫌提起公訴，還指因肇事者一己之私，造成高山森林生態浩劫，且犯後意圖滅證及掩飾犯行，建請法院從重量刑。

林務局表示，先前統計並彙整各機關救災人事、航空器作業、物資及器材支出費用、林木受害成本，並邀集農委會林試所及學者進行受損森林生態服務價值評估，核算損害求償金額為2.2億多元。