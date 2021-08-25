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批「焦糖哥哥」挨告　印尼籍助教：不希望他變蘇震清

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

曾代表民眾黨參選立委的淡江大學印尼籍助理教授何景榮，在臉書酸「焦糖哥哥」陳嘉行利慾薰心等，被自訴加重誹謗罪，台北地方法院今天開庭，何出庭否認犯罪，稱只是「不希望陳像蘇震清一樣」，自訴案下月29日宣判。

臉書粉絲團「逐柯攻城師」去年7月發文揭陳嘉行開越南餐廳與越南籍女合夥人有經營糾紛，何景榮轉貼文章到自己臉書。

此外，陳嘉行曾經表示新北市「皇家傳承」牛肉麵新海總店使用含萊克多巴胺的美國牛肉，何又在臉書暗指陳仗著黨政關好，影射餐飲同業使用萊牛，陳因此自訴何加重誹謗罪。

法院今天開庭，何景榮表示，貼文都是客觀陳述，還辯稱指陳嘉行「被利慾所薰心的糖」之說法，是因貼文時是去年7月立委蘇震清涉貪案爆發之際，他只是希望陳不要變成跟蘇震清一樣的人。

何還說，陳嘉行多次貼出與總統、監察院長的合照，證明黨政關係良好，他認為陳既然有權力，就不應該霸凌新住民姊妹等。

陳嘉行的委任律師則說，陳曾發函要求何景榮撤除不實貼文，但何不回應，建請法官判何重刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

何景榮 蘇震清

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