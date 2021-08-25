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軍人罵「五字經」差很大！他將被汰除 另1個判罰6000元

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

陸軍賀姓上尉日前在街頭酒醉鬧事，對員警罵「五字經」被法辦， 據傳可能記2大過汰除，無獨有偶，金門地院近日也判決，任職國防部軍事安全總隊李姓少校，去年也在公開場合罵「ㄨ你娘ㄨㄨ」五字經，依公然侮辱罪判處6000元罰金，因李也有酒後鬧事前科，讓人質疑軍中「五字經」罵人、酒後鬧事案有多少？

爆料者表示，李姓少校去年6月底任職於國防部軍事安全總隊金門工作組，因不滿周姓同事騎公務機車外出，晚上11時許在金門工作組組長辦公室門口廣場，用台語對周姓同事怒罵「ㄨ你娘ㄨㄨ」，經周提告檢方偵查屬實，向院方聲請簡易判決，依公然侮辱罪判處6000元罰金，得易服勞役。

爆料者指出，李姓少校只被判罰6000元實在太輕，因李已多次酒後鬧事、和同事發生衝突，2年前在台北憲兵隊任保防官時，也曾在營區內酒後鬧事，甚至一度欲不假離營，最後才被制伏。

他說，李去年也曾酒後打斷同事門牙，最後經長官內部調解，大事化小和解，但李多次酒後鬧事行為，已造成許多人不滿，內部更直言，像李、賀這種酒後鬧事，動不動就辱罵三字經、五字經的軍人都應該汰除，若留在部隊中早晚會再出事。

本報今天報導，陸軍賀姓上尉日前在街頭酒醉鬧事，遭警方帶回警局，經警方披露事發現場影像，明顯損害軍譽。經賀某受訓的陸軍步兵訓練指揮部與原單位陸軍564旅人評會與調查後，決議一次記兩大過，加以汰除。

賀姓上尉對警察罵「五字經」，可能因為損害軍譽，被軍方記兩大過汰除。記者卜敏正／翻攝
賀姓上尉對警察罵「五字經」，可能因為損害軍譽，被軍方記兩大過汰除。記者卜敏正／翻攝

陸軍 金門

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