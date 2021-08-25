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桃園地院新院長李國增上任 力求扭轉艱困成優質法院

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園地方法院今舉辦新卸任院長交接，由台灣高等法院院長李彥文監交，卸任院長邱瑞祥交棒給新任院長李國增；李彥文提到，桃院量多質重是艱困法院，邱瑞祥任內清理積案小組成效卓越，整體已好轉，李國增也說將在邱打下的基礎持續落實，讓桃院朝向優質法院目標前進。

李彥文表示，邱瑞祥司法官班28期結業分發就到桃園地院，歷任法官、庭長13年，2015年9月調任司法院民事廳廳長，2018年10月回桃院當院長，至今任期屆滿調升最高法院法官，桃院長任內包括清理遲延案件、新院區落成搬遷啟用，表現傑出完成階段性任務。

李說，新任院長李國增法官班32期結業，他性幽默風趣，處事有條理，2018年10月調民事廳聽長後，也大力推動民事訴訟法防杜濫訴、程序簡化條文修正，及勞動事件法、商業事件法制定，並合併成立智慧財產及商業法院。

李彥文也說，桃園地院案件量多質重，眾所周知是艱困法院，所幸在邱瑞祥及全體法院努力，近年已有顯著進步，雖不能說已脫困，但整體情況明顯好轉，讓人看到新希望。他最後提到「自己的法院也要自己救」，救的成功大家都很光榮。

邱瑞祥說，他接任桃院院長提出4項目標，包括落實行政支援審判、合理工作環境、有效率裁判及推動調解業務，並以「最希望院長做的2件事」列表給所有法官、科室主管填，統計結果各為，好的辦公環境、希望有充分人力，所幸新大樓今年1月啟用，且法官、書記官及法助都增加。

邱指出，積案清理小組2019年8月成立後，囊括當年異動股遲延、視為不遲延案件，終結不少「鎮院之寶」的陳年舊案。他也笑說，和李國增2度共事、3度交接，深深覺得他學識、經驗、能力及EQ都是一流，尤其調解功力更是首屈一指。

李國增表示，桃院過去院區、人力分散，辦公環境不甚理想，常常填志願調動超過百位，今年新廈落成應有翻轉機會，漸漸朝優質法院前進，自己也會在邱瑞祥建立的基礎下持續落實，他也希望，除了審判外，相關事務處理應運用高度智慧、情緒管理，盡量解決紛爭達到司法為民理念。

他也說，今天桃院進大門看到1座白色公共藝術，意義是聆聽四方、面面俱圓，象徵法官在法理情平衡思考下，傾聽雙方當事人陳述，做出公平正義判決。

桃院新院長李國增（右）宣示。記者曾健祐／攝影
桃院新院長李國增（右）宣示。記者曾健祐／攝影
桃院卸任院長邱瑞祥（左）將調最高法院法官。記者曾健祐／攝影
桃院卸任院長邱瑞祥（左）將調最高法院法官。記者曾健祐／攝影
桃院新院長李國增。記者曾健祐／攝影
桃院新院長李國增。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院今舉辦新卸任院長交接，由台灣高等法院院長李彥文（中）監交，卸任院長邱瑞祥（左）交棒給新任院長李國增（右）。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院今舉辦新卸任院長交接，由台灣高等法院院長李彥文（中）監交，卸任院長邱瑞祥（左）交棒給新任院長李國增（右）。記者曾健祐／攝影

司法院 桃園 填志願

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