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不滿姪女清晨製造噪音 家教姑姑恐嚇：我讓你生不如死

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

古姓女家教老師承租在胞弟一家人樓下，不滿清晨6、7點樓上發出物品掉落、奔跑聲響，古女以通訊軟體LINE傳訊「癱了以後，就看看怎麼跳」、「我就讓你生不如死」等訊息，胞弟見訊息後全家人不安，對胞姊提告。台中地院審理後，判古女恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

擔任家教老師的古女(31歲)與胞弟一家人承租台中市大里區一處大樓上下樓層，古女住在樓下，不滿胞弟一家人發出物品掉落聲、跑步聲響，去年7月24日上午，古以通訊軟體LINE留言給胞弟「製造車禍這種case也不是沒做過」、「癱了以後，我看看怎麼跳」、「踩到我底線，還一直來惹我，我就讓你生不如死」等貼文。

古女見樓上聲響未改善，５天後再傳送「如果再來惹我，我不介意玩出人命！」、「上次送我球棒的朋友，我可以換成刀嗎？省力」，訊息傳出不到5分鐘，古女再傳「要是再惹我，我不介意玩出人命」等文字訊息，讓胞弟心生畏懼報警。

古女矢口否認恐嚇危害胞弟一家人，古女稱，因為胞弟有暴力傾向，所發文字是要表達她也會反抗，不滿胞弟一家人所製造的噪音，已經影響到她的生活作息。

古女的胞妹證稱，大姊與弟弟之前感情不錯，去年5月姪女搬回來住，雙方因為樓上聲響產生不愉快，大姊更在共通群組發文，「賤婊子只會在古男(指胞弟)上班外出的時候故意踏地板、砸東西、摔東西，再把自己裝成受害者，也只有腦癱的白痴會相信妳拙劣的謊言」，表達她的不滿。

台中地院審酌，古女發文的訊息用語、內容以及整體脈絡，已讓胞弟一家人心生畏懼，認定古女對胞弟有恐嚇危害安全行為無誤。

古姓女家教老師承租在胞弟一家人樓下，不滿樓上發出物品掉落、奔跑聲響，古女以通訊軟體LINE傳訊「癱了以後，就看看怎麼跳」、「我就讓你生不如死」等訊息，胞弟見訊息後全家人不安，對胞姊提告。台中地院審理後，判古女恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。示意圖／Ingimage
古姓女家教老師承租在胞弟一家人樓下，不滿樓上發出物品掉落、奔跑聲響，古女以通訊軟體LINE傳訊「癱了以後，就看看怎麼跳」、「我就讓你生不如死」等訊息，胞弟見訊息後全家人不安，對胞姊提告。台中地院審理後，判古女恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。示意圖／Ingimage

恐嚇 LINE 噪音

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