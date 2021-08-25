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派遣工悶死老闆裝麻布袋藏屍7天 無罪逆轉判15年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

工人林文成摀住曾姓老闆口鼻致死，搶走3千元現金、反綁屍體藏在屋內7天，還寫下慰問紙條故佈疑陣，直到掩蓋不住屍臭才曝光，他一審曾獲判無罪，二審依強盜殺人罪判刑18年，被最高法院撤銷發回，更一審依殺人罪判刑15年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林文成是曾姓老闆的派遣工，但他長期吸食安非他命，除欠曾房租，上班也遲到、曠職，曾斥「你不用做了，回家」、「月底前搬走」，雙方大吵。2017年8月10號晚上，曾因堅持要林搬家，林氣得摀住曾的口鼻致死，搜刮3千元，再將曾的手機關機、騎車逃逸，3分鐘後認為無處可逃只好返回。

林先將曾的外衣全脫下，用尼龍繩反綁他四肢，再拿帆布包裹裝進麻布袋內，原打算載到戶外棄屍，因沒有交通工具，只好將屍體藏在1樓後方倉庫，再覆蓋上棕色毯子掩人耳目。

林連續5天在曾的房間內留下紙條說「老師，好幾天沒看到你了」、「老師，您在躲嗎？您的案子沒事的」，企圖誤導偵辦；幾天後，同住的越南籍移工聞到屍臭味，林還假裝跟著氣味尋找來源，裝不知道。

林擔心其他人起疑，用洗髮精混水、點蚊香等方式「除臭」。案發第7天，移工太過害怕，偷偷跑到倉庫割開麻布袋，發現曾姓老闆的遺體，驚恐報案。檢方請求從重量刑，但桃園地方法院一審判林無罪。

台灣高等法院二審發現林曾主動問警察「已經確定袋子裡面是我老闆了嗎？」依強盜殺人罪判18年徒刑，但最高法院撤銷發回；高院更一審認為，林文成曾因細故衝動殺人未遂，痛批林不知洗心革面，反而還變本加厲，還假造問候字條、虛構故事，可見他人格偏差、心性凶殘，依殺人罪判他15年徒刑，褫奪公權9年；竊盜部分處刑3月，得易科罰金。

案件上訴，最高法院認為認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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殺人 強盜

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