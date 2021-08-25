「便當碩士」被指共諜逆轉無罪超激動 冤3年：都調查局約我

台商薛楨純被控兩度向調查局新北市調查處賴姓調查官以交換情報為由，協助中國官員刺探法輪功創始人李洪志、女兒李美歌等人入出我國的資料，台北地檢署依國家安全法起訴，台北地方法院判薛1年2月徒刑。薛上訴，結果大逆轉，台灣高等法院改判他無罪；薛聽到判決哽咽，激動地說「終於還我清白了」。

被暱稱為「便當碩士」的薛楨純，高中就讀中正國防幹部預備學校，2002年自陸軍防空飛彈指揮部防空飛彈606群667營下士階級除役，2017年考取政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班。薛因任職炬火數位科技公司，因經商而頻繁往返兩岸。

檢方起訴指控，中國國家安全部第四局官員「王總」與「小鄭」，負責對台情蒐任務，薛楨純2014年2月20日經友人引介至廣東省廣州市與他們餐敘，「王總」等詢問薛的身家背景後，認為他可以協助取得情報，因此請薛引薦政府官員、執政黨民代、政黨幹部，也請他蒐集我國外交往來相關資訊。

檢方指出，薛在政大碩士在職專班修課時，結識賴姓調查官，他兩度利用同學聚餐，向賴詢問李洪志、李美歌的入出境資料，並且提及「大陸那邊需要情資，如果你提供的話，對方也會提供情資給你」。賴姓調查官懷疑薛被中國吸收，回報調查局本部，檢調立案搜索薛的公司、住處，訊後依違反國安法命薛以10萬元交保，限制出境、出海及住居。

2018年3月薛和賴的對話顯示，薛說「任何只要會危及到政府、會影響到中國的事情，不管是過去式、現在式或是未來式，他們都要知道。」還說「你對什麼有興趣，你想知道對岸什麼他們可以提供給你的」。

台北地院審理時，薛一再以「習慣吹牛」、「胡扯」來否認犯行，但北院認為他曾就讀中正預校、當士官，卻罔顧國家栽培從事叛國活動，且毫無悔意，判他1年2月徒刑。

案經上訴，高等法院今天上午宣判，除撤銷原判決，還改判薛無罪。薛在聽宣時，左手緊揪著心臟，直到聽到判決逆轉，他激動地向合議庭、律師道謝，直說3年的冤屈終於被平反。

薛楨純說，他只是去政大念個在職專班，卻變成匪諜。薛說，因曾在大陸工作，同學希望能提供一些資訊，但他只是個小商人，就隨口介紹大陸的商人「我也怕觸犯國安法」。

薛說，他還特地跟賴姓調查官說「你要不要跟你的長官報告？」，對方詢問「你到底要什麼？」，他隨口答「可能是法輪功的出入境資料吧」，結果他就成了匪諜。