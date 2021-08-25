母攜2子尋短釀大兒子死 母涉殺人罪判處12年6月

曾姓婦人2年前在住處留下遺書，帶2個兒子尋短，致大兒子死亡，她與小兒子雖被救活，但小兒子卻有一氧化碳中毒後遺症，高雄地方法院審結，依殺人罪判曾婦12年6月徒刑。全案可上訴。

判決指出，曾婦自9年前便曾在精神科診所就診，但沒告訴丈夫，夫妻購新房子以後，為支付房貸、學費及育兒費用，經常入不敷出，每月底須向親友借貸維持生計。

2019年6月中旬，夫妻倆又因家中經濟問題爭吵，丈夫搬出，曾婦認為丈夫棄她母子3人不顧，因大兒子當時仍未成年，小兒子也不到10歲，她趁2兒子睡著，帶2兒子輕生。

丈夫2天回家，發現門窗緊閉，家門反鎖，打電話又沒人回應，驚覺有異，報警處理，警、消破門進屋，發現大兒子已因一氧化碳中毒窒息死亡，曾婦與小兒子昏迷。

合議庭認為，曾婦故意殺害2個兒子，對家庭成員實施身體上不法侵害，依殺人罪論處，經心理師測驗，雖有輕度智能障礙，但她承認為了報復丈夫才做這件事，推論她是有計畫的行為，案發前應未完全喪失行為與判斷能力，認為全案是因家庭暴力的殺人案件，判處曾婦12年6月徒刑。

婦人帶2個兒子尋短造成大兒子死亡，高雄地方法院依殺人罪判婦人12年6月徒刑。記者林保光／攝影

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