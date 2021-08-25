影／玉山森林大火原是生火造成 檢方拆穿NCC專委謊言
NCC專門委員喬建中等5人，攀登玉山引發森林大火，造成79公頃山林焚燬，喬建中聲稱是不慎踢倒爐火引起，南投地檢署檢察官上山勘查，發現喬建中等人違法盜採林木生火，才釀成山林浩劫，事後還企圖掩蓋事實，今天依森林法將5人起訴，並請求從重量刑。
這場山林大火面積達79公頃，森林受損面積22公頃，包括台灣二葉松、台灣鐵杉、台灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹，林務局估計損失高達2億多元，喬建中等人除了刑事責任外，也將面臨鉅額的民事求償。南投地方法院表示，仍未收到嘉義林管處提出民事訴訟，但因為焚燬林地面積廣大，可能包括南投、嘉義、花蓮等縣，嘉義林管處也可向其他地院提出訴訟。
南投地檢署調查，喬建中4月邀集朱男、鍾男及吳女、彭女到大水窟山賞杜鵑，由喬建中擔任領隊，預計5月15日從信義鄉東埔登山口入山，到杜鵑營地留宿，16日原路返回，向玉山國家公園申請入園，玉管處在入園許可證上載明「公園區域內依法禁止營火」。
5月14日鍾男在LINE群組上留言「我怕臨時要烤鹿肉，瓦斯不夠怎麼辦？」喬建中回答「烤鹿肉當然不會用瓦斯」、「我確實有考慮是否要帶鋸子」。他未反對鍾男帶鋸子鋸樹及撿拾枯枝生火，LINE群組上其他三人都知道國有林地不能採林木、生火，但同樣都沒反對。
15日5人入山，下午5時多抵達杜鵑營地，分別撿拾枯枝生火，鍾男並鋸刺柏等木塊作為營火木塊。5人生火煮食後陸續到帳棚休息，並未徹底撲滅營火，凌晨1時多，營火周邊箭竹因高溫引燃，喬建中等人擔心生火被發現自行滅火，而沒通報消防隊，以為撲滅火勢後繼續休息。
因為地面松針、箭竹的腐植層持續悶燒，凌晨4時火勢再起，且迅速失控蔓延，5人才打119，並在6時撤離下山，未料火勢一發不可收拾，動員大批人力、物力，花了12天才撲滅這場超大山林火警。
南投地檢署與南投消防局、嘉義林管處及保七總隊等多名成員，花了5天4夜，來回步行60公里，前往杜鵑營地勘查，並使用衛星影像針對被害面積偵測，確認失火點周遭的受損範圍。喬建中等5人，盜伐森林主產物並違法生火，且事後意圖滅證及掩飾犯行。
今天依森林法起訴，竊盜林木可處1年以上7年以下徒刑，併科100萬元以上2千萬元以下罰金。生火燒燬森林可處2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣30萬元以下罰金。
主任檢察官吳錦龍說，這場森林大火造成生態浩劫，且被告等人犯後態度不佳，建請法院從重量刑。
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