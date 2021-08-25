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服勞役做假 翁茂鍾50萬交保 有逃亡與串證之虞南檢抗告

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准服社勞役，涉嫌串同台南員警造假紀錄被收押5個月；台南地方法院昨天開庭，翁當庭認罪，承諾餘生多做公益，請求交保，法官裁准以50萬元交保，限制住居，每天到警局報到。台南地檢署今認翁於審理中並未如實交代共犯結構，原先羈押的原因並未消滅，且仍有逃亡與串證之虞，檢方將於法定期間提起抗告。

台南地檢署指出，主任檢察官與承辦檢察官、公訴檢察官於法院裁定停止羈押後，旋即召開專案會議針對該裁定的適法性與妥當性進行討論，均認翁茂鍾當初的羈押理由係有逃亡及勾串共犯之 虞。

同時，考量翁茂鍾仍有前案未實際履行的刑期待執行，其家人仍旅居國外，且檢方尚有偵查案件偵辦翁的其他共犯，翁於審理中並未如實交代共犯結構，其原先羈押的原因並未消滅，仍有逃亡與串證之虞，將於法定期間提起抗告。

台南地方法院昨天開庭，翁茂鍾（中）當庭認罪，承諾餘生多做公益，請求交保，法官裁准以50萬元交保，限制住居。圖／本報資料照
台南地方法院昨天開庭，翁茂鍾（中）當庭認罪，承諾餘生多做公益，請求交保，法官裁准以50萬元交保，限制住居。圖／本報資料照

翁茂鍾 檢察官

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