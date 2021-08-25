聽新聞
test
0:00 / 0:00
服勞役做假 翁茂鍾50萬交保 有逃亡與串證之虞南檢抗告
佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准服社勞役，涉嫌串同台南員警造假紀錄被收押5個月；台南地方法院昨天開庭，翁當庭認罪，承諾餘生多做公益，請求交保，法官裁准以50萬元交保，限制住居，每天到警局報到。台南地檢署今認翁於審理中並未如實交代共犯結構，原先羈押的原因並未消滅，且仍有逃亡與串證之虞，檢方將於法定期間提起抗告。
台南地檢署指出，主任檢察官與承辦檢察官、公訴檢察官於法院裁定停止羈押後，旋即召開專案會議針對該裁定的適法性與妥當性進行討論，均認翁茂鍾當初的羈押理由係有逃亡及勾串共犯之 虞。
同時，考量翁茂鍾仍有前案未實際履行的刑期待執行，其家人仍旅居國外，且檢方尚有偵查案件偵辦翁的其他共犯，翁於審理中並未如實交代共犯結構，其原先羈押的原因並未消滅，仍有逃亡與串證之虞，將於法定期間提起抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言