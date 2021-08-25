育揚中醫診所涉逃漏稅1千多萬元 全數繳回獲緩起訴

育揚中醫診所負責人楊玉台醫師與醫師妻子歐乃慈，涉嫌自2014年至2019年逃漏綜合所得稅。台北地檢署查出，兩人共逃漏共1237萬7150元，已全數繳回，考量兩人坦承犯行且無前科，今給予緩起訴處分，期間2年，須各支付公庫100萬元。

據悉，北檢收到檢舉後，請健保署協同調查。育揚中醫診所位於大安區和平東路，診所以減重著稱，號稱能突破患者減重停滯期。減重療程一期六周6000元，自付費用6000元。

檢舉指出，依照健保法規，不得向健保署申請自費的健保費用，兩夫妻竟私刷病患健保卡、偽造病例謊稱慢性鼻炎、睡眠疾患等疾病去申請健保費用。病患並沒有直接來看診，診所卻私下拿健保卡刷詐領檢查費。

此外，2019年謊稱只報診所每日收入150元，但實際每月自費收入初估超過50萬元，涉嫌逃漏稅捐。檢方清查發現，兩人涉嫌自2014年至2019年逃漏綜合所得稅共1237萬7150元，對此兩人均坦承不諱。

檢方調查後，認為44名病患原就醫目的雖無接受健保項目診療之意，但楊氏夫婦認為他們整體體質有透過治療予以調整的必要，且此等治療也符合健保給付項目，故主動對病患以健保身分進行診療，尚無悖於中醫學理論。

也就是說，兩人在病患因自費減重求診時，另對他們進行健保診療，進而向健保署申領健保醫療費用，應僅涉及看診過程中未與病患進行充分、有效的溝通或告知，難認兩人有行使業務登載不實文書、詐欺取財的犯意或不法所有意圖。

檢方傳喚證人作證，查出是病患先講好要過去拿藥、工作很忙所以照上次的處方，這與兩人辯稱是給病患方便、便宜行事等情大致相符，所以，雖兩人違反醫師法第11條第1項規定醫師非親自診察，不得施行治療、開給方劑或交付診斷書。