台南男廣寄捷運綠線建議書 違反社維法送辦 法官判不罰

台南市60多歲蔡姓男子上月30日為個人理念，寄約200封信給地方人士建議修改捷運綠線，經交通局查證，並非該局公布的路線，且信件內說明會舉辦場次、時間、地點均與2年前說明會一致，有混淆視聽引發爭議，公開澄清外，蔡被依違反社會秩序維護法送辦。台南簡易庭認捷運綠線為公共政策，本應開放人民討論，凝聚共識，難認蔡有捏造不實謠言的故意，判他不罰。

蔡表示，他以電腦查詢台南市府捷運綠線，顯示綠線說明會日期資料，但未標示星期幾，他以為是2021年說明會日期，既然要召開說明會，就要詢問捷運路線居民的意見，而非市府獨立決定，他才加以整理引用，並自行標註星期幾，目的是要讓市民方便知道說明會的地點與日期，才能達到開說明會的目的。他強調，他只是要提出建議捷運綠線，收件人是否同意，他無法掌握。

警方調查，蔡在網路上搜尋「台南市捷運綠線」，查知2019年舉辦「台南市政府先進運輸系統(捷運)綠線替代路線說明會」各場次日期、時間、地點等內容後，自行更改日期(含星期)調整相關時間資訊，製作「綠色捷運重要建議」信件，內容包含「台南市綠線捷運路線修改建議」及「綠線捷運說明會日期(18：30入場)」的假消息。

他於7月30日在中西區水交社郵局臨櫃將約200封信件寄予市議員、立法委員、鄰里長等人，令地方人士誤以為捷運工程處正研擬修改路線方案及舉辦說明會，並向市府交通局捷運工程處反映，經捷運工程處人員確認，並未規畫該信件所稱相關說明期程，已造成業務單位困擾及社會大眾誤解，並於8月4日發布新聞稿澄清，報警處理。

台南簡易庭認為，蔡僅希望使更多的市民知悉市府規劃捷運綠線的相關訊息，且其先在網路上搜尋「台南市捷運綠線」，查到「台南市政府先進運輸系統(捷運)綠線替代路線說明會」各場次日期、時間、地點，主觀上誤以為是2021年即將召開的說明會各場次日期、時間、地點，乃於說明會日期之後加註星期幾，但並未記載「2021年」。