與時間賽跑！高雄桃源區頻遭土石流逆襲的便道今早開放通行
8月7日玉穗溪暴發大規模土石流，造成台20線南橫明霸克露橋被沖毀，以致高雄桃源區勤和到復興路段道路中斷，終於在斷橋後第19天，便道開放緊急通行，今天上午7點開放通行前，勤和、復興兩端車輛大排長龍，大多是要走便道外出採買，也有大貨車要進部落載運芒果，居民期待能早日恢復正常生活。
由於便道仍是一個不穩定狀態，施工廠商凌晨3點就上工，隨時警戒要保持便道平整度，上游沉沙池又滿了，要隨時留意讓它不至於堵住過水涵管，工程團隊繃緊神經。
為確保便道使用安全，公路總局甲仙工務段每天清晨5、6點會派人員朝巡，今天工程人員也在便橋處祭拜祈求通行平安，也能早日尋獲勘災落水失蹤的桃源區代表謝宜真。
便道施工期間，遭遇9次較大土石流逆襲，若加上較小規模土石流，整體超過10場大小規模土石流考驗，進工區像上戰場，也不斷將工程進度打回原形，讓工程人員一度相當氣餒。
甲仙工務段人員觀察，玉穗溪流域仍不穩定，若發生土石流，以流速40至60公里計，約2分鐘會沖刷至便道。在南橫公路施工經驗超過30年的十億營造副總經理林進雄說，13日下午那波海嘯式土石流尤其嚇人，工區一輛貨車遭掩埋，還好人員及時逃生，否則後果不堪設想。
昨天通行演練氣氛逼真，模擬土石流將來襲，現場有鳴笛警示，車輛喇叭四起，車輛紛紛加速開往避難平台，頓時間塵土飛楊，警示聲此起彼落，驚險氛圍猶如電影情節般刺激。陳正偉說，演練愈逼真，愈能反應土石流爆發時撤離逃命情況。
桃源區勤和至復興間便道長度900公尺，路幅8公尺，構造是過玉穗溪段以涵管當排水路徑，以加強排水。今起連3天開放單向試通行，便道同時間以5輛車為限，車輛通過便道車行時間約3分鐘，根據昨天演練測試，如遇土石流鳴笛警示，車輛警急撤離至避難平台時間約1分40秒，應能避開土石流緊急風險。
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