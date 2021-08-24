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妻拒參加「換妻俱樂部」...人夫改帶砲友去聯誼 法院判准離婚
人夫阿輝（化名）和妻子小潔（化名）結婚育有2子，不料阿輝提出參加「換妻俱樂部」遭拒絕，竟帶其他女子參加換妻聯誼，妻子忍受不住荒唐行為，甚至有換妻成員私訊她是否參加，氣得訴請離婚。士林地方法院認為，婚姻早生破綻，分居也無良性互動，感情嚴重疏離，難以共同生活，判決離婚。
小潔主張，和阿輝結婚14年，一雙兒女還未成年，阿輝婚後和不同女性來往、曾有曖昧簡訊，超過友誼關係，還為此多次吵架辱罵她，直到2016年間，阿輝提出對換妻俱樂部有沒有興趣，後續陌生人曾在臉書私訊小潔「你們是要交換聯誼的那對嗎？」
小潔指出，當下才知道自己拒絕了換妻行為，阿公竟然找其他女人充當妻子參加交換聯誼活動，無法忍受離開婆家分居迄今，多次多次商量離婚，被阿輝以「要給孩子完整的家庭」拒絕。近幾年阿輝和不同女性來往行為沒有改變，甚至在小孩面前罵她「討客兄、不要孩子」言行不一行為對婚姻毫無忠誠可言，婚姻名存實亡，請求法院判准離婚。
全案阿輝經合法通知未到庭，甚至也沒有提出書狀答辯。依照小潔和陌生人在臉書上的對話紀錄「你們是要交換聯誼的那對嗎？」小潔回「什麼聯誼？聯誼那對？聯誼哪方面？說阿. . . 」陌生人則回「你老公來問聯誼的事，我當天密你的」
小潔提出的對話還有陌生人和阿輝的對話，陌生人稱「痾我原本以為你是要帶老婆參加的，怎知你後來說要帶炮友」、「沒聽到我後面聽到你要找炮友，我很錯愕嗎」。
法官認定，阿輝確實未經小潔同意參加換妻俱樂部，違反夫妻常倫，導致小傑無法忍受分居，再加上兩造分居長達5年，聯繫甚少，也無積極修補婚姻行為，夫妻感情已嚴重疏離，難以再為共同生活，且夫妻間應相互協力，保持夫妻共同生活之圓滿、安全及幸福之基礎亦已不復存在，已構成難以維持婚姻之重大事由，事由可歸責於阿輝，判准離婚。可上訴。
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