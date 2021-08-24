兜售大提琴詐取20萬押金 辯是買賣糾紛仍判刑

台中市民李姓女子2年前在臉書網站「提琴交易平台」兜售女兒的大提琴，收取王男、許女的押金各10萬元，再以研究所學生要借用、押金鎖在金庫裡等為由，詐得20萬元，李女辯稱「這不算詐術，這應該是買賣糾紛」，但李女在先前曾因販售大提琴收取訂金後，未依約返還訂金獲不起訴處分，台中地院今天依網際網路對公眾散布詐欺取財罪將李女判刑1年10月，並沒收犯罪所得20萬元。

判決書指出，李女（51歲）並無履約真意，在網路「提琴交易平台」社團上刊登販售她女兒大提琴的廣告，2019年8月22日前，王男看後詢問大提琴價格，李女佯稱願30萬出售，並與王相約看琴，同月24日下午，李女告知欲以27萬價格出售，由王支付押金10萬將大提琴帶回去考慮。

同年9月20日凌晨，李女以研究所學生要借琴演奏隔天就會歸還為由，要求王男暫時出借大提琴，事後李女以購買價格應為40萬元而非27萬元、借琴的人沒有還及其他人想要買要看琴等理由，拒絕返還大提琴，王表示不願繼續購買，李女不退還10萬元押金予王，而成功詐得10萬元。

2019年9月24日前，許女瀏覽廣告後發送訊息予李女，李女稱願以28萬元價格出售大提琴，可支付押金10萬將大提琴帶回考慮，如不滿意則返還大提琴後將無條件退還押金。許女當場交付10萬元押金並將大提琴帶回，許女因不欲購買大提琴，遂於同月28日攜帶大提琴前往李女住處，歸還大提琴，並要求李女退還押金。

李女以押金放在豐原公司保險箱為由，僅簽立承諾於9月30日前返還10萬元之字據1張予許女，但故意將字據上記載國民身分證號碼漏寫一碼，期限屆至後亦未履行，且拒不退還10萬元押金予許女，而成功詐得10萬元。經王男、許女提出告訴。

李女坦承有在臉書上刊登廣告，分別與王男、許女約定交易大提琴，並由2人將琴帶回而各收取10萬元押金，取回大提琴後，均未退還押金，但她否認詐欺犯行，辯稱「這不算詐騙，我都有讓王男、許女將琴帶回，對方有將琴帶回去，所以這不算詐術，這應該是買賣糾紛」。

法官以李女於2017年間，同因販售大提琴收取訂金後，未依約返還訂金而經台中地檢署檢察官為不起訴處分，可知李女自2017年起，即有以相同手法收取訂金而未能依約返還的行為，是明知她若將押金使用於其他用途，即無法履約返還押金，仍挪用收取的押金將收取款項用在小孩學費或生活上。