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小王與從事陪酒的人妻嘿咻 強辯「是消費」仍判賠50萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿木（化名）以妻子小芬（化名）外遇，與蕭男嘿咻，並拍攝牽手、共眠、接吻親密照，請求損害賠償，蕭男辯稱他前往小芬從事陪酒工作的酒店消費而已，與小芬僅是消費關係，未侵害阿木的配偶權，台中高分院認雙方以「老公」、「老婆」相稱，除傾訴愛慕及相見恨晚外，更互許終身，已侵犯阿木配偶權，判蕭男賠償新台幣50萬元。不得上訴。

阿木主張，他與小芬於2016年間結婚，婚姻關係尚存續中，蕭男竟於去年間與小芬發生親密外遇行為，並拍攝牽手、共眠、接吻及依偎等親密照片留念，又使用LINE通訊軟體與小芬聯繫調情，其間更發生3次性行為，致他精神上受有相當痛苦，因此請求損害賠償。

蕭男辯稱他前往小芬從事陪酒工作的特種營業場所消費，因此相識，兩人僅存消費關係而已，小芬因他的消費行為獲有金錢利益，他自無侵害阿木的配偶權。而阿木早已知悉且未反對小芬從事陪酒工作，縱認他侵害阿木配偶權，應具有得阿木許諾，認索賠慰撫金數額過高，應予酌減。

二審以蕭男與小芬雙方以「老公」、「老婆」相稱，除傾訴愛慕及相見嫌晚各情外，更互許終身，小芬對蕭訴說「老公，我想再聽一次，說你會娶我，和我一輩子這樣過」；及蕭說「老婆，我會娶妳，讓妳當我的跟屁蟲，一輩子都會陪在我身邊，每天都像這樣開心過。我愛妳...我在想妳...我都不知道對妳的愛為什麼會如此，真的希望我們都還未婚，妳嫁的是我，不知道有多好」。

合議庭認為，蕭與小芬互動情節，與小芬從事陪酒工作內容均無關聯，足見蕭辯稱雙方僅止於消費關係，無侵害阿木的配偶權，應屬推卸之詞。況且，縱認阿木已知或曾同意妻子從事陪酒工作，但小芬以LINE與異性客人調情之親密互動，或進一步與異性客人發生親密或性交行為，均非陪酒工作內容。蕭以此抗辯，不足採信。法官判決蕭男賠償阿木50萬元。

男子阿木以妻子小芬外遇，與蕭男嘿咻，請求損害賠償，蕭男辯稱他前往小芬從事陪酒工作的酒店消費而已，與小芬僅是消費關係，二審認已侵犯阿木的配偶權，判蕭男賠償新台幣50萬元。圖／本報資料照
男子阿木以妻子小芬外遇，與蕭男嘿咻，請求損害賠償，蕭男辯稱他前往小芬從事陪酒工作的酒店消費而已，與小芬僅是消費關係，二審認已侵犯阿木的配偶權，判蕭男賠償新台幣50萬元。圖／本報資料照

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