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少女負氣離家投靠國中資優生 深夜嘗禁果老爸氣炸了

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄國中少女小花（化名）和家人吵架後負氣離家出走，投靠認識不久的陳姓國中少年，當晚小倆口藉同房機會，在房間初嘗禁果，小花家人發現後氣炸，陳姓少年因此被高雄少年及家事法院裁定訓誡並要接受生活輔導；小花家人另提民事求償50萬元，陳的父親喊冤，稱他兒子本來全班前三名，也因此事無心讀書，功課直直落。高雄簡易庭審理後，判陳少和陳父應賠13萬元。

判決指出，小花和陳姓國中少年事經朋友介紹認識，去年2月，小花和家人吵架後負氣離家，由於沒有地方可以借宿，於是找上認識不久的陳姓少年投靠；去年2月8日晚間9時許，兩人跑到高雄市小港區高雄餐旅大學附近的友人家投宿

當晚，情竇初開的兩人同床共枕，在房內初嘗禁果，後來小花父母著急找不到人，在家等候多時終於盼得小花返家，追問之下發現愛女竟與另名國中男孩發生性行為，氣得向對方提告。

高雄少男及佳事法院受理後，因陳姓少年還在就讀國中，最後裁定訓誡處分，並予以假日生活輔導，小花父母不滿，另提民事求償，向陳姓少年及陳婦索賠50萬元。

法院審理時，陳父喊冤，稱兩人是自願發生性行為，他兒子本來很乖，功課都是班上前三名，因為這件事情都無心讀書，功課直直落，他是單親爸爸，無力負擔高額求償，只能賠償5萬元。

法官最後根據雙方家長背景，認為陳父僅是搬家工人收入不高，小花父親從事粗工，收入也不固定，考量小花還未成年，在身心未成熟時就發生性行為，因此判陳姓少年、陳父應賠償小花10萬元，另賠償小花父親3萬元，合計13萬元，可再上訴。

高雄陳姓國中少年與國中少女小花，藉同房機會初嘗禁果，被小花家長發現後求償，陳姓少年和父親最後得賠小花父女共13萬元。記者張議晨／攝影
高雄陳姓國中少年與國中少女小花，藉同房機會初嘗禁果，被小花家長發現後求償，陳姓少年和父親最後得賠小花父女共13萬元。記者張議晨／攝影

性行為 未成年

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