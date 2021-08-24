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被害人訴訟資訊獲知平台 掌握加害人案件進度

中央社 / 台北24日電

司法院今天說，保障犯罪被害人資訊獲知而建置平台系統，使其可得知加害人審理案件進度等資訊，新公布「平台業務應行注意事項」，供法院參循外，也提昇被害人程序主體的地位。

司法院指出，為善盡對於被害人的訴訟照料，落實司改國是會議關於使被害人得適時掌握訴訟資訊的決議，司法院與法務部共同建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，於今年1月1日開始在部分地方法院及檢察署試辦後，已於7月1日正式啟用。

以往刑事案件的被害人，通常是被動接到法院的開庭通知，才能獲得關於案件審理的片面資訊，參與程序或行使其他訴訟上的權利，有鑑於此，司法院與法務部共同致力建置平台，讓被害人可以主動提出聲請，即時獲知、掌握完整正確之案件資訊適時參與，也可採取因應作為，降低被害人人身安全疑慮。

司法院23日發布「法院辦理被害人刑事訴訟資訊獲知平台業務應行注意事項」，以使法院在審判中辦理平台的業務有所依循，並促進業務效能；期盼在系統及規範齊備之下，被害人能夠更為迅速簡便地獲得完整的案件資訊，進一步提昇被害人程序主體的地位。

新聞稿提及，注意事項規定可聲請利用平台服務的範圍，包含殺人罪、重傷罪、強盜罪、擄人勒贖罪、性侵害犯罪等案件的被害人，及經法院認為案件資訊攸關被害人權益而有必要的其他案件被害人，但少年刑事案件不適用。

司法院指出，平台服務所提供的案件資訊，包括準備及審判程序期日、有關強制處分之決定、通緝及撤銷通緝、宣判期日及結果、移審、移送執行等。

司法院 刑事訴訟 法務部

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