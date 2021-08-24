翁茂鍾未實質易服勞役案 今開庭後50萬元交保

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案被判刑1年，在警方包庇下未實質易服社會勞動，翁被南檢依行使公務員登載不實文書罪嫌起訴，台南地院今天上午10點30分開庭，翁坦承犯案，法官訂9月7日下午5點宣判，並同意他以50萬元交保，限制住居，即日起每天到麻豆警分局報到一次。

翁已羈押近5個月當庭認罪，他說，他已70歲，羈押期間經常胸痛、胸悶希望法官能讓他交保，交保後他行有餘力，會多做公益。對於檢察官起訴事實及內容，他全部認罪，希望法官從輕量刑，給他一個自新機會。翁茂鍾請來3名辯護律師羅閎逸、楊永成和林瑞成都表示，翁全部認罪，請求法官交保。

南檢調查，翁茂鍾藉曾任台南警察之友會理事長身分逃避社會勞動，指定鄰近佳和公司的台南市麻豆警分局官田分駐所作為執行機關獲准，由副所長楊博賢（已退休）負責督導管理及執行，楊博賢卻指示值班警員在工作日誌公文書上「執行督導」欄位簽名或是核章。

南檢偵結全案，依違法不執行刑罰及行使公務員登載不實文書罪嫌起訴楊博賢；另以與楊博賢共犯的行使公務員登載不實文書罪嫌起訴翁茂鍾。

楊博賢表示，當時他父親罹患癌症，每天往返家中和分駐所，心神不寧，一時失慮，才犯錯，偵查中坦承犯案，請求法官從輕量刑給他一個自新機會。