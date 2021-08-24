昔飯店大亨焦治國欠2400萬急脫產 損害債權判3月定讞
昔日飯店大亨焦治國明知男子劉宸誌對他有2400萬元的支票債權，他卻將名下的華麗大飯店、中欣飯店股份移轉登記在妻子林美利名下，劉報警提告，台北地方法院依損害債權罪處焦拘役50日，得易科罰金。檢察官和焦皆上訴，台灣高等法院今改判3月得易科罰金之刑。
劉宸誌對焦治國有1400萬、1000萬的支票債權，也經判決確定而取得執行名義，並由法院核發執行命令，禁止焦移轉名下所有的華麗飯店、中欣飯店、三景飯店股份。不過焦在強制執行之際，把3家公司的股份移轉登記給妻子，試圖隱匿財產。
焦治國雖辯稱支票背書是遭偽造，但高等法院認為本案除有相關民事判決、3公司的登記資料、公司登記卷宗及民事執行卷宗可證外，經調查局鑑定，2紙支票背面「焦治國」的簽名確實是焦簽的。高院認為焦明知本案支票的背書是自己所為，卻先在2017年8月28日對執行命令向原審法院提起聲明異議，並在8月28日、30日、9月1日收受執行命令後，移轉名下股票以規避執行。
高院認為焦治國確實有損害劉宸誌債權意圖，犯刑損害債權罪。
因焦治國的支票背書並不是偽造的，但一審卻誤認為偽造，事實認定有誤。焦雖在2016年10月17日移轉三景飯店股份至妻子名下，然於2016年10月20日，復取得該飯店股份100萬股，並於2017年8月28日再將100萬股移轉至妻子名下，一審誤認焦在劉取得執行名義前數月已將三景飯店股份100萬股移轉完畢，這部分也有錯誤，因此撤銷改判。
高院依損害債權罪判焦治國3月徒刑定讞，如易科罰金，以1千元折算1日。
焦治國曾經多次鬧上社會新聞版面，去年3月1日他開車違停人行道，警方驅趕時，竟然在人行道行駛，被攔下盤查，脫口辱罵員警。稍後他的子女趕來解圍，與警方拉扯衝突，最後與子女三人統統被壓制逮捕，依妨害公務罪嫌偵辦。焦說「沒念多少書，講話粗俗了點」。
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