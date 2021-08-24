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刑警涉貪遭起訴 不滿北市府予以停職提告敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

刑警黃臺明涉嫌收受賄賂而包庇賭場，遭新北地檢署依貪汙罪起訴，台北市政府也將他停職。他不服提告，主張應受無罪推定，台北高等行政法認為，依警察人員人事條例規定，警察只要涉嫌犯貪汙罪且經提起公訴，權責機關僅能核布停職，沒有裁量權限，判黃男敗訴，可上訴。

判決指出，黃臺明因涉違反貪汙案件，經新北地院裁定自2018年1月17日起羈押，台北市政府先核布停職，並溯自羈押之日起生效；之後，其經新北地院於同年3月14日裁定交保，北市府核布復職。

之後，黃男經新北地檢署提起公訴，北市府依警察人員人事條例相關規定，再核布停職，並自送達之翌日起生效。黃男不服，提起復審，遭公務人員保障暨培訓委員會復審決定駁回後，遂提起行政訴訟。

黃臺明提告欲撤銷原處分，主張自己無辜且賭場業者在偵查期間的陳述前後不一，檢察官證據採認及適用法令有諸多錯誤。此外，他雖被起訴，但在判刑確定前應受無罪推定，北市府卻對他直接作成停職處分，未給予他陳述意見機會，原處分應屬違法。

法院認為，依警察人員人事條例相關規定，警察涉嫌犯貪汙罪案件，經檢察官提起公訴，在第一審判決前，權責機關即應予以停職處分，並無其他裁量權限，且該規定並不違反比例原則，判他敗訴。

刑警黃臺明涉嫌收受賄賂而包庇賭場，遭新北地檢署依貪汙罪起訴，台北市政府也將他停職。他不服提告，主張應受無罪推定，台北高等行政法認為判黃男敗訴，可上訴。圖／本報資料照
刑警黃臺明涉嫌收受賄賂而包庇賭場，遭新北地檢署依貪汙罪起訴，台北市政府也將他停職。他不服提告，主張應受無罪推定，台北高等行政法認為判黃男敗訴，可上訴。圖／本報資料照

警察 貪汙

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