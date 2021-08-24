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賣過期咖啡包？西雅圖咖啡告「食力」法院今開庭

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

西雅圖極品咖啡2018年遭爆在阿拉比卡咖啡豆內攙入羅布斯塔咖啡豆對外販售，檢方依違反食品安全法起訴；經營西雅圖品牌的馥餘實業公司不滿「食力fooNEXT」引用網友爆料，報導西雅圖咖啡含有過期咖啡包，提告自訴創立「食力」的厚策思維公司負責人童儀展加重誹謗罪嫌，台北地方法院今開庭，童全程行使緘默權，事後受訪指出報導均可受公評；馥餘負責人劉增祥庭後表示，要撤回告訴，並對員工疏失向消費者道歉。

劉增祥受訪指出，因同仁疏失標示錯誤咖啡豆，引起社會觀感不佳，他鄭重向消費者道歉，「員工的疏失就是我的疏失」，他責無旁貸致上十二萬分歉意。

再者，劉增祥表示，要撤回對食力傳媒、童儀展妨害名譽的告訴，因他想藉此機會和同仁、朋友及食力傳媒一起上一場學習之旅，社會上需要更多的寬容與包容，在用高標準在檢視別人時，是否有用相同標準檢視自己，嚴以律己的同時是否能夠寬以待人？因此決定撤告。

他說，如今正值全民防疫期間，政府、法官、所有人都很辛苦，應將心力放在防疫上，一起做好防疫，一同拼經濟，而不是浪費心力和時間在小事上，他不要浪費司法資源，應將心力用防疫、拼經濟上，一起打贏防疫這一仗，他也希望「不要用情緒來做事，不要用心情來做人」。

童儀展受訪表示，報導內容皆是可受公評之事，內容也是針對網友爆料，重點在於消費者遇到標示不明狀況該怎麼辦，因此有採訪食藥署官員，內容也以官員說法為主，並沒有特別針對西雅圖或馥餘公司。

他說，報導內容沒有問題，他們從來沒有下架文章，也因對方使用自訴的特別手段，而不走公訴，他不想隨之起舞，才以行使緘默權方式應對。問及馥餘公司撤告一事，童說尊重，不予置評。

馥餘公司提告主張，有網友今年5月23日在臉書「costco好市多商品經驗老實說」社團發文，指買西雅圖咖啡卻內含過期咖啡包，同日食力也在官網、臉書刊登相關報導和文章，經公司澄清後，網友已下架文章，要求食力更正未果，認為童指示員工為之，妨害公司商譽而提告。

台北地院開庭，面對法官詢問，童全程行使緘默權，也無法確定對方提出證據的來源，因此否認有證據能力；童的委任律師指出，馥餘公司自訴未提出任何證據證明報導、臉書貼文是童指示員工所為，且食力採訪食藥署科長，詢問外包裝和內袋標示日期不同的作法，報導內容也以食藥署說法為主，毫無減損西雅圖咖啡的商譽。

再者，臉書粉絲團貼文是用疑問句，而非肯定句，是要引導大眾觀看文章，另報導和臉書文章均未提到「馥餘」公司，因此沒有侵害對方商譽。

法院今當庭勘驗食力官方網站，確認報導內容，另諭知馥餘公司應在下次開庭前提出其他證據的來源等，定10月26日續行準備程序。

除馥餘公司自訴童儀展加重誹謗案外，在檢方調查馥餘公司違反食安法案件時，劉增祥被控在官網發表聲明批評厚策思維公司為不實指控，反被告妨害名譽等罪，台北地檢署認為馥餘公司確實以低價豆混充高價豆，被依違反食安法起訴，而依誹謗罪起訴劉，台北地院上周也開庭審理。

西雅圖咖啡。圖／聯合報系資料照片
西雅圖咖啡。圖／聯合報系資料照片
厚策思維負責人童儀展表示報導內容是可受公評之事。記者林孟潔／攝影
厚策思維負責人童儀展表示報導內容是可受公評之事。記者林孟潔／攝影

馥餘公司負責人劉增祥受訪指出要對食力童儀展撤告。記者林孟潔／攝影
馥餘公司負責人劉增祥受訪指出要對食力童儀展撤告。記者林孟潔／攝影

咖啡 西雅圖 食品安全

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