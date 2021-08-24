跟雇主起衝突竟餵5月大女嬰FM2 狠保母判一年

屏東鄭姓、吳姓夫妻檔將5個月大的女兒、3歲兒子交給楊姓婦人照顧，前年7月29日，吳女與楊婦發生衝突，楊卻利用照顧吳女5月大女嬰機會，涉嫌拿俗稱FM2的安眠藥餵食女嬰，差點鬧出人命；楊婦一審被屏東地方法院判刑1年，高等法院高雄分院宣判，維持一審判決。

判決指出，楊婦與鄭男母親熟識，2019年2月，鄭男、吳女產下女嬰後，因兩人白天都要外出工作，將5月大的女嬰及3歲的大兒子，交給楊婦照顧。

前年7月29日晚間，楊婦、吳女發生爭吵，兩人一度爆發肢體衝突，隔天楊婦氣不過，竟遷怒5月大女嬰，餵女嬰吃下俗稱FM2的美得眠。

藥物；當天晚間6時許，鄭男夫婦返家，發現女兒全身癱軟無力，活動力下降還出現意識障礙，緊急將女嬰送醫，所幸經過治療，沒有明顯後遺症。

鄭男發現女嬰遭楊婦餵食藥物，氣得到枋寮分局報案，楊婦被依傷害罪起訴；法院審理時，楊否認餵食安眠藥給女嬰，辯稱安眠藥是女嬰哥哥。

拿給她吃，她發現時立即灌水想要把安眠藥拿出來，但不知道為何安眠藥已被女嬰吞下去。

屏東地方法院合議庭調查，楊婦明知女嬰吞下安眠藥丸，卻刻意隱瞞，還反指女嬰被男童壓擊腹部，直到鄭男再次追問，才坦承是服下安眠藥，可見是畏罪心虛，因此依傷害罪判1年徒刑。