聽新聞
test
0:00 / 0:00
跟雇主起衝突竟餵5月大女嬰FM2 狠保母判一年
屏東鄭姓、吳姓夫妻檔將5個月大的女兒、3歲兒子交給楊姓婦人照顧，前年7月29日，吳女與楊婦發生衝突，楊卻利用照顧吳女5月大女嬰機會，涉嫌拿俗稱FM2的安眠藥餵食女嬰，差點鬧出人命；楊婦一審被屏東地方法院判刑1年，高等法院高雄分院宣判，維持一審判決。
判決指出，楊婦與鄭男母親熟識，2019年2月，鄭男、吳女產下女嬰後，因兩人白天都要外出工作，將5月大的女嬰及3歲的大兒子，交給楊婦照顧。
前年7月29日晚間，楊婦、吳女發生爭吵，兩人一度爆發肢體衝突，隔天楊婦氣不過，竟遷怒5月大女嬰，餵女嬰吃下俗稱FM2的美得眠。
藥物；當天晚間6時許，鄭男夫婦返家，發現女兒全身癱軟無力，活動力下降還出現意識障礙，緊急將女嬰送醫，所幸經過治療，沒有明顯後遺症。
鄭男發現女嬰遭楊婦餵食藥物，氣得到枋寮分局報案，楊婦被依傷害罪起訴；法院審理時，楊否認餵食安眠藥給女嬰，辯稱安眠藥是女嬰哥哥。
拿給她吃，她發現時立即灌水想要把安眠藥拿出來，但不知道為何安眠藥已被女嬰吞下去。
屏東地方法院合議庭調查，楊婦明知女嬰吞下安眠藥丸，卻刻意隱瞞，還反指女嬰被男童壓擊腹部，直到鄭男再次追問，才坦承是服下安眠藥，可見是畏罪心虛，因此依傷害罪判1年徒刑。
楊婦不服判決上訴，高雄高分院合議庭認為楊迄今尚未和鄭男夫婦和解，考量她的犯後態度等，因此駁回她上訴，維持一審原判，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言