3女感情錯綜複雜 現任夾傷前任手指判賠三萬
大四女學生小蘋（化名）與女子小春（化名）現為情侣關係，小春與小秋（化名）則為前情侶關係，2年前小秋搭小春所駕的自小客車，小蘋拉開車門，欲將小秋拉下車，貿然關車門致小秋的右手被夾傷，台中地院依過失傷害罪將小蘋判處拘役40日，得易科罰金；民事方面，判小蘋賠償3萬5792元。
檢審查出，小蘋（21歲）與小春現為情侣關係，而小春與小秋為前情侶關係，2019年4月26日晚間，小秋搭乘小春所駕駛自用小客車，在中市北區太平路與中華路交岔路口時，小蘋逕自開啟副駕駛座車門欲將小秋拉下車，本應注意小秋之雙手是否有放在車門，疏未注意，貿然關閉車門，致小秋受有右手中指及無名指線性骨折、右手及左腕挫傷等傷害。
經小秋報警處理，小蘋否認過失傷害，辯稱「伊沒有拉小秋下車，是請她坐後座，但她不願意，我有關車門，但沒有壓到她的手，因她沒有向我說我有夾傷她，她的傷勢沒辦法確認是我所夾傷」。但小秋指證歷歷，檢審認小蘋狡辯，刑事部分判處拘役40日。
民事部分，法官審酌被害人小秋因小蘋的過失傷害行為受有身體傷害，精神上受痛苦，斟酌雙方身分、地位、家庭背景、經濟狀況、小蘋過失傷害手段、次數，與被害人小秋所受傷勢、影響生活程度等，判小蘋賠償小秋新台幣3萬5792元。可上訴。
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