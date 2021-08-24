刑案開到哪了被害人不知道？ 資訊獲知平台上路

過去常發生刑事案件的被害人因收到法院的開庭通知，才知道案件審理的片面資訊，資訊的落差讓他們對程序、自身安全感到徬徨不安，甚至放棄到庭陳述意見。司法院昨天發布「法院辦理被害人刑事訴訟資訊獲知平台業務應行注意事項」，希望提升被害人程序主體的地位。

早在司改國是會議期間，就決議要使被害人得適時掌握訴訟資訊，司法院、法務部也共同建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，今年1月1日開始在部分地方法院、檢察署試辦，7月1日正式啟用。

司法院表示，為了讓刑案被害人對資訊掌握無落差，不會感到惶恐不安、難以決定，被害人可以主動提出聲請，即時獲知、掌握完整正確的案件資訊，這不僅可以適時參與相關程序，也可以及時採取因應作為，降低人身安全疑慮。

司法院發布的注意事項讓殺人、重傷、強盜、擄人勒贖、性侵害犯罪等案件的被害人，及經法院認為案件資訊攸關被害人權益而有必要的其他案件之被害人，都可聲請利用平台服務，不過少年刑事案件則不適用。