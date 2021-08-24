網購大陸鴨蛋40顆 男違法輸入應檢疫物獲緩起訴

北市一名張姓男子透過網路「淘寶」向大陸地區購買鴨蛋，遭警方依違反動物傳染病防治條例移送法辦。台北地檢署考量他犯後態度良好且無前科，日前給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫1萬元並接受法治教育3小時。

檢方指出，大陸地區未經行政院農委會公告為高病原性家禽流行性感冒、新城病等動物傳染病的非疫區，而禽類製品為上述疾病等傳染病感受性動物製品，倘未經中央主管機關核准，禁止輸入前述應檢疫的物品。

檢方查出，張男在去年10月7日前某日，透過淘寶購物網站，向大陸不知名買家購買大陸製鴨蛋40顆（淨重3.2公斤），並委託不知情的物流公司向財政部關務署台北關報關，而從大陸輸入之。

之後，台北關察覺有異而對物品進行查驗，才發現這件事情。案經航空警察局移送偵辦，張男在警詢及偵查中坦承不諱。檢方認為，張男違反動物傳染病防治條例第33條規定，而涉犯第41條第1項擅自輸入禁止輸入的應檢疫物罪。