快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網購大陸鴨蛋40顆 男違法輸入應檢疫物獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名張姓男子透過網路「淘寶」向大陸地區購買鴨蛋，遭警方依違反動物傳染病防治條例移送法辦。台北地檢署考量他犯後態度良好且無前科，日前給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫1萬元並接受法治教育3小時。

檢方指出，大陸地區未經行政院農委會公告為高病原性家禽流行性感冒、新城病等動物傳染病的非疫區，而禽類製品為上述疾病等傳染病感受性動物製品，倘未經中央主管機關核准，禁止輸入前述應檢疫的物品。

檢方查出，張男在去年10月7日前某日，透過淘寶購物網站，向大陸不知名買家購買大陸製鴨蛋40顆（淨重3.2公斤），並委託不知情的物流公司向財政部關務署台北關報關，而從大陸輸入之。

之後，台北關察覺有異而對物品進行查驗，才發現這件事情。案經航空警察局移送偵辦，張男在警詢及偵查中坦承不諱。檢方認為，張男違反動物傳染病防治條例第33條規定，而涉犯第41條第1項擅自輸入禁止輸入的應檢疫物罪。

檢方考量他無前科，一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，以勵自新。

北市一名張姓男子透過網路淘寶向大陸地區購買鴨蛋，遭依違反動物傳染病防治條例移送法辦。台北地檢署考量他坦承犯行且無前科，給予緩起訴處分。圖／本報資料照
北市一名張姓男子透過網路淘寶向大陸地區購買鴨蛋，遭依違反動物傳染病防治條例移送法辦。台北地檢署考量他坦承犯行且無前科，給予緩起訴處分。圖／本報資料照

傳染病 淘寶

延伸閱讀

大陸首座 儲氫井加氫站 重慶建成

去年輸入大陸醫療級口罩…3男哄抬價格販售 認罪獲緩刑

大陸人民登陸烏坵要塞 監察院糾正海巡署及海軍

知名半導體陸企化身台企挖上百人才 子公司董事等4人緩起訴

相關新聞

妻拒參加「換妻俱樂部」...人夫改帶砲友去聯誼 法院判准離婚

人夫阿輝（化名）和妻子小潔（化名）結婚育有2子，不料阿輝提出參加「換妻俱樂部」遭拒絕，竟帶其他女子參加換妻聯誼，妻子忍受...

人頭請領助理費 前新北市議員李婉鈺獲緩起訴

前新北市議員李婉鈺遭控，從2010年起，透過簡姓助理以李婉鈺表妹、表弟及前任助理親友作為人頭，請領助理費。不過，新北地檢...

爆韓國瑜曾入少年觀護所 台聯黨主席遭求償100萬並道歉

高雄市前市長韓國瑜參選第15屆總統時，被台灣團結聯盟黨主席劉一德爆料年少時曾因北聯幫案子，在少年觀護所接受感化教育。韓國...

男戲水溺斃長青谷 檢依過失致死罪起訴負責人姐妹

吳姓男子去年7月間與友人前往新北市長青谷露營區烤肉玩水，不幸因跳水溺斃。台北地檢署查出，業者收取門票卻未於溪水旁設立警告...

影／老翁受騙急匯76萬 警副所長「百分之兩百是詐騙」阻詐

台北市警方近日接連攔阻詐騙匯款，詐騙集團分別以假投資、假交友手法誘騙民眾依指示匯款，所幸行員、員警及時攔阻，被害民眾才未...

兜售大提琴詐取20萬押金 辯是買賣糾紛仍判刑

台中市民李姓女子2年前在臉書網站「提琴交易平台」兜售女兒的大提琴，收取王男、許女的押金各10萬元，再以研究所學生要借用、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。