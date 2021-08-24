聽新聞
test
0:00 / 0:00
網購大陸鴨蛋40顆 男違法輸入應檢疫物獲緩起訴
北市一名張姓男子透過網路「淘寶」向大陸地區購買鴨蛋，遭警方依違反動物傳染病防治條例移送法辦。台北地檢署考量他犯後態度良好且無前科，日前給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫1萬元並接受法治教育3小時。
檢方指出，大陸地區未經行政院農委會公告為高病原性家禽流行性感冒、新城病等動物傳染病的非疫區，而禽類製品為上述疾病等傳染病感受性動物製品，倘未經中央主管機關核准，禁止輸入前述應檢疫的物品。
檢方查出，張男在去年10月7日前某日，透過淘寶購物網站，向大陸不知名買家購買大陸製鴨蛋40顆（淨重3.2公斤），並委託不知情的物流公司向財政部關務署台北關報關，而從大陸輸入之。
之後，台北關察覺有異而對物品進行查驗，才發現這件事情。案經航空警察局移送偵辦，張男在警詢及偵查中坦承不諱。檢方認為，張男違反動物傳染病防治條例第33條規定，而涉犯第41條第1項擅自輸入禁止輸入的應檢疫物罪。
檢方考量他無前科，一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，以勵自新。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言