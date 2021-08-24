纏訟13年 中藥商遊說收500萬 邱垂貞更五審仍判3年10月

中藥商爭取調劑權涉嫌行賄立委案，特偵組於2008年依收賄罪嫌起訴第三屆立委邱垂貞等8人，經多年纏訟，僅剩邱仍未確定。台灣高等法院更五審今依公務員不違背職務收賄罪判邱3年10月徒刑，褫奪公權3年，未扣案的500萬元犯罪所得沒收。

當年被起訴的立委包括民進黨籍邱垂貞、林光華、趙永清、李俊毅和國民黨籍許舒博、廖福本、陳鴻基、馮定國。廖福本後來死亡，獲判公訴不受理，李、趙、陳、許、馮、林等6人陸續獲判無罪。邱一審時遭重判8年徒刑，更三、更四審時也都遭判刑3年10月。

1997年12月29日，近萬名中藥商走上街頭，抗議藥事法剝奪中藥商調劑權，有人呼喊「哪個大官沒有吃過中藥房抓的藥？」」隔年立院修法。

高院更三審時認定，邱垂貞和中藥商公會全聯會成員約定，如果協助爭取調劑權，公會就以贊助金名義交付賄款，邱後來也領銜提出藥事法第103條修正案，即中藥商得不經國家考試，僅須修習中藥課程達適當標準即可取得調劑權。更三審認為邱既為立委，受國家俸祿就不該在執行修法的職務上「額外漁利」，藥事法的規定是要保障醫藥安全，就算邱認為立法忽視傳統、剝奪中藥商利益，也不應收賄。

更三審時仍受審的還包括馮定國（2018年歿）、林光華，但兩人被認定無罪。唯一有罪的邱垂貞再度上訴最高法院，最高院認為更三審判決理由與事實有不符的情況，撤銷、發回更審。更四審維持更三審刑度。

最高法院認為，更四審未調查對邱垂貞有利證據，也沒有區分供述及非供述證據，這關乎是否適用傳聞證據；再者，中藥商公會認為是政治獻金，但原判決未論述500萬元是否為政治獻金或是有對價關係的賄款，另中間人表示是「寄付」，原判決也未說明僅是單純請託，或是貪汙的前金後謝，再次撤銷、發回更審。