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酒測抽血難排除偽陽性 桃園騎士涉公共危險獲判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子車禍送醫，抽血換算酒測達0.28被依公共危險罪送辦，他喊冤沒有喝酒；法院查，林血液經國軍桃園總醫院採「生化酵素分析」，但該法是初篩僅供參考，也難排除其他干擾造成偽陽性因素，加上檢體已經銷毀，無法再送頂空氣相層析儀複驗，判處林無罪，可上訴。

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

檢警調查，林男去年1月23日酒後騎機車準備上班，早上9點多行經平鎮區武路、金陵路交叉口和1輛小貨車擦撞，林人車倒地受傷送國軍桃園總醫院救治，並於中午11點多抽血換算呼氣酒測值達每公升0.2885毫克，被依公共危險罪嫌送辦，檢方起訴聲請簡易判決處刑。

審理時，林否認犯行辯稱沒有喝酒，林的辯護人說，國軍桃園總醫院的生化檢驗是以「生化酵素分析法」，根據法務部法醫研究所函覆可知，該法僅是一種初步篩驗，極易有偽陽性反應，檢驗結果僅供參考，若呈現陽性仍必須再以頂空氣相層析分析法確認。

辯護人還說，林血液中LDH數值可能因車禍休克、昏迷或受傷升高，造成乙醇上升，且醫院也沒用正確的收集管採集檢體，且警方道路交通事故調查報告表也記載「經檢測無酒精反應」，初步分析是未注意車前狀況，可見當時林身上無酒味。  

法院查，林抽血酒精濃度為57.7mg/dl，然是經醫院用生化分析儀採酵素分析法檢測，根據法醫研究所函覆指出，生化酵素分析是一種初篩實驗，結果僅供醫療參考，若呈現陽性仍須再以頂空氣相層析分析法確認後「才能供為法庭上證據」，可見無法排除偽陽性可能。

而且根據醫院回覆，林接受乙醇檢驗方式，存有受檢者乳酸脫氫（LDH）、乳酸（Lactate）數值升高時，可能造成乙醇數值上升，當時國軍桃園總醫院僅對林處理傷口、配合警方抽血驗酒精濃度，無法排除乳酸脫氫及乳酸等干擾因素。  

法院認為，本案醫院檢驗有多種偽陽性可能，且林的檢體去年3月11日以由院方依規定銷毀，無法再送以頂空氣相層析儀複驗，判處林無罪。

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