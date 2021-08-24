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東螺溪遭濫倒引爆政治口水戰 彰檢主動分案釐清偷倒
東螺溪埔鹽鄉到二林鎮的河道遭濫倒營建剩餘土石方等廢棄物，引發綠營痛批縣政府涉嫌包庇廠商；彰化地檢署今天表示，今年8月初地檢署接獲檢舉，9日分案偵辦，密切結合檢警環打擊環保犯罪，全案還在偵辦中。
地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，地檢署已接獲檢舉，指稱二林鎮二溪路東螺溪下游南岸、東螺溪代馬橋上游攔砂壩等地方，疑遭人利用工程之便，棄置營建剩餘土石方及不詳廢棄物，地檢署8月9日分案偵辦，並啟動檢警環平台，指揮平台機關與環保署環境督察總隊中區環境督察大隊、彰化縣環境保護局共同調查及釐清。
8月上旬大雨過後，東螺溪河道露出營建廢棄土石方等廢棄物，引爆地方熱議，抨擊縣政府漠視河川被偷倒，縣政府解釋發包清除布袋蓮與清淤，包商為施工之便傾倒廢棄土石方鋪便道，立委陳素月、前縣長魏明谷接連遭質疑完工後包商為何不主動清除？縣政府為何沒指示包商清除？縣政府表明已將相關資料呈報檢調調查，相較於檢方說法，縣政府似乎又慢了一步。
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