東螺溪遭濫倒引爆政治口水戰 彰檢主動分案釐清偷倒

東螺溪埔鹽鄉到二林鎮的河道遭濫倒營建剩餘土石方等廢棄物，引發綠營痛批縣政府涉嫌包庇廠商；彰化地檢署今天表示，今年8月初地檢署接獲檢舉，9日分案偵辦，密切結合檢警環打擊環保犯罪，全案還在偵辦中。

地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，地檢署已接獲檢舉，指稱二林鎮二溪路東螺溪下游南岸、東螺溪代馬橋上游攔砂壩等地方，疑遭人利用工程之便，棄置營建剩餘土石方及不詳廢棄物，地檢署8月9日分案偵辦，並啟動檢警環平台，指揮平台機關與環保署環境督察總隊中區環境督察大隊、彰化縣環境保護局共同調查及釐清。