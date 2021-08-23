航基站監守自盜案開庭 幫派份子稱沒無主導權

調查局航業調查處基隆調查站前組長徐宿良涉勾結黑道侵占扣案毒品販售，日前遭檢方起訴，56歲幫派份子張益祥今天在準備程序庭有問必答，同時表示整件事情他都沒有主導權。

張益祥表示，民國104年經友人介紹認識徐宿良，當時徐宿良自稱姓「方」，在基隆調查局工作，直到徐宿良原本合作的幫派份子楊正祥在中國被關後才知道徐宿良真名，張益祥更稱徐宿良「是長官」，都是徐宿良提議偷天換日盜賣扣案毒品，張益祥表示只是聽命行事，「整件事我沒有主導權」。

張益祥遭檢方起訴涉嫌販毒、貪污、洗錢，他下午出庭時坦認犯罪事實但否認洗錢，強調自己還有其他工作收入，存進家人及女友帳戶的金流非犯罪所得。

此外，張益祥也認為他的犯罪所得被高估，因為檢方以每公斤新台幣90萬元計算，但實際上只有每公斤65萬元至72萬元，其中約40萬元給徐宿良，自己只拿約30萬元，庭訊超過2個半小時，審判長最後裁定9月30日再開庭。

全案起於，調查局航業調查處基隆調查站於108年遺失安非他命6.5公斤但未向上報告，直到109年底才曝光；桃園地檢署調查意外發現，徐宿良涉嫌自101年起勾結黑道，以氯化鈉等化工原料調包扣案毒品，共計3萬顆一粒眠、524.139公斤愷他命交由黑道販賣，徐宿良獲利1億6808萬2100元。

桃檢表示，為隱匿販毒所得，徐宿良自104年6月至108年11月間，陸續將現金交給太太李翠萍，存入李翠萍及親人名下帳戶，並購買價值數千萬元的房屋、名車、精品、鑽石、壽險、外幣及基金等。

時任航基站副主任林聖智、調查官詹孟霖，則是在明知扣案毒品下落不明情況下，在回覆桃檢催辦的航基站公文內登載「毒品送鑑中」，欺騙地檢署。

桃園地檢署日前偵結，徐宿良被依涉犯貪污治罪條例、毒品危害防制條例、洩密、洗錢防制法、公文書登載不實等罪嫌起訴；林聖智、詹孟霖依公文書登載不實等罪嫌起訴。徐宿良妻子李翠萍依洗錢防制法起訴，其餘幫派份子則分別依貪污治罪條例、毒品危害防制條例等罪嫌起訴，全案共起訴9人，並請法院宣告沒收犯罪所得。