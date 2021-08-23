發布與否認確診者足跡都送辦 市場經理與里長不起訴

今年5月中旬彰化縣爆發新冠肺炎疫情，溪湖鎮果菜市場總經理蔡健文交代胡姓課長使用line群組及市場官方臉書，發布未有確診病例到市場，溪湖鎮楊姓里長雇用宣傳車提醒里民注意，都被違反移送偵辦，彰化地檢署檢察官認為他們因擔心謠言四起致生公眾恐慌而發布訊息，尚難認定故意散布任何謠言，作成不起訴處分並不得再議。

楊姓里長、溪湖鎮果菜市場近日和今天先後收到判決書，都相當開心，大讚司法明察秋毫。楊姓里長表示，彰化縣有新冠肺炎確診病例，市井之間謠言滿天飛，有的說某鄉鎮誰染疫，有的說某里有人染疫，他沒指名道姓誰染疫，好心提醒里民注意做好個人防護，若有症狀趕快就醫，竟被當成散佈謠言送辦。蔡健文說，果菜市場本來就有定期消毒環境，鎮內紛傳確診者前往才消毒，他交代胡姓課長澄清以安定人心，並非散傳謠言確診者在市場內趴趴走，卻被移送法辦，實在冤枉。

給蔡健文等人的不起訴處分書指出，蔡健文今年5月14日指示胡姓課長透過市場員工Line群組及「果菜共和國」Line群組，發表嚴正聲明「1.兩位確診者未曾到果菜公司做交易買賣；2.果菜公司例行性的消毒，配合早市承銷商，原就預定5月16號（星期日）下午做全面性的大消毒，與此次疫情毫無關聯」，被彰化縣衛生局認定為不實訊息，足以使市場群組39名成員、果菜共和國群組448名成員公開瀏覽，足以損害於政府之防疫衛教工作及民眾接受上開傳染病流行疫情訊息之正確性。

衛生局提供檢方資訊，顯示今年5月16日公布診所個案公共場所活動史，確診者5月12日上午5點到 5點30分曾到市場，是依相關個案疫情查進度作統一發布，經醫療等風險評估後才公開，並非針對單一個案發布，蔡健文指示主管在Line群組發布訊息，已涉犯涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條散播有關傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息罪嫌。

不起訴書表示，蔡健文辯稱，因當下為了市場的穩定性及安定民心，5月13日獲知疫調的確診者足跡，14日晚上請胡姓課長發文，意思是請大家聽信傳言。胡姓課長供稱，謠言傳說有人確，當下人心惶惶，果菜市場才發布相關訊息。

檢察官認為，蔡健文等人對外發布兩名確診者未曾到過市場，確實可能指不同的確診者，溪湖鎮果菜市場為避免謠言，引起外界以為有葡萄商以外的確診者來過果菜市場，致生公眾恐慌，發布訊息尚符情理， 此外也尚難認定蔡健文等人有何散布疫情謠言或不實訊息之故意，他所辯稱尚非無據，應值採信。