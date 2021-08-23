去年輸入大陸醫療級口罩…3男哄抬價格販售 認罪獲緩刑

施姓男子去年在新冠肺炎疫情衝擊下，違法輸入醫療級口罩，抬高價格轉賣給唐姓男子，唐男用以每片8元賣給林男，林男在抬高價格用一片14元企圖銷售，經警方佯裝買家破獲。士林地方法院今天依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，判處3月至6月徒刑，並給予緩刑機會。

去年1月31日起，國家全面徵用醫用口罩、外科手術口罩，去年3月10日公告一般醫用口罩是防疫物資，國內口罩短缺，採實名制購買供給，每片口罩5元。

施男未經核准擅自輸入醫療器材及哄抬物價，去年4月從大陸進口外盒包裝寫著「medical mask」的醫療口罩，透過莊姓女友人，分別以8元、9元交付3150個口罩給唐姓男子。

唐男拿到口罩後，再用每片10元轉賣給林姓友人，林男在台北市北投區住家，以每片14元、1包50個口罩，在line群組張貼口罩照片，哄抬防疫物資價格。警方網路巡邏發現，佯裝買家攀談，林表示可以賣2千片口罩，警方持搜索票破獲，扣得2千片口罩，還有載明「medical mask」字樣的外盒63個。

施男坦承，沒有藥商資格，知道這批口罩是醫療用口罩，唐男、林男也都用更高價格，買醫療級口罩，打算再抬高物價對外出售。全案經檢察官與3名被告達成審判外協商，3人均認罪，犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，對於中央衛生主管機關公告的醫療器材，哄抬價格而銷售罪，法官也依法判刑。