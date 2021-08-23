蔡衍明告陳凝觀大逆轉！檢察官2次不辦 法官要審了

旺旺集團董事長蔡衍明不滿被壹電視「年代向錢看」政論節目主持人陳凝觀指為「紅媒」、「狗腿」，2次向檢察官提告妨害名譽都不起訴，蔡再興訟，對陳凝觀聲請交付審判，台北地方法院認陳的言論不具善意，裁准聲請。

法官裁准的範圍，是2019年6月27日陳凝觀稱「郭台銘繼前一次嗆了蔡衍明是向國台辦邀功之後，昨天再嗆他是國台辦的狗腿」；「國台辦的狗腿為什會影響到2020台灣內部的選戰，國台辦的狗腿到底多狗多腿」。

以及，陳凝觀2019年7月3日稱「中國旺旺在香港掛牌，得到的來自中國的補貼，金額也很天價，我們整理追蹤到財報上看到的數字，過去十年來補貼的金額，至少有40億港幣，這是港幣，換算起來大約一百多億的台幣」。

事實上， 蔡衍明自2019年6月6日起對陳凝觀、節目製作人、名嘴提告，台北地檢署2020年4月29日先作不起訴處分，蔡5月15日向台灣高檢署再議，6月1日獲發回北檢續查。

不過，北檢第2次偵辦，仍認為陳凝觀犯罪嫌疑不足，2020年12月23日再次作不起訴處分，蔡衍明2021年1月19日收到不起訴書，第2天向台灣高檢署提再議，2月1日再議案被駁回。

蔡衍明2021年2月5日收駁回再議處分書，司法救濟「由檢轉院」。蔡2月17日對陳凝觀聲請交付審判，他認為，檢方偵查未曾傳喚陳凝觀，即指陳是「依個人價值判斷而為的意見表達」，有調查未盡之違法。

蔡衍明還認為，陳凝觀除指涉他集團的財報，更指他有其他所得利益，且此一利益是屬於「對台統戰補貼利益」，已非客觀評論，而是惡意捏造不實。

法官認為，陳凝觀利用郭台銘曾以「國台辦狗腿」抨擊蔡衍明為引子，故意藉此前提詆毀蔡，在無提出證據下，即以肯定句斷言蔡配合中國大陸大外宣、統戰。

裁定說，媒體無論立場、觀點為何，都應不走偏鋒、不挑弄情緒、不濫行謾罵，才符合「第四權」的角色，因此，指摘某人經營媒體有收受特定政治團體的金錢，即為對某人、某媒體最大的負評，顯然損人名譽。

裁定說，目前掌控大陸統治權的中共，甚至有冀圖消滅中華民國存續的心態，於台灣民眾的心中，多數會認為收中共金錢援助的人應予譴責。

裁定因此認為，台北地檢署檢察官、台灣高檢署檢察長認為旺旺集團是否收受中國大陸地區補貼，為可受公評，不過，陳凝觀直接斷定蔡衍明經營的媒體是「紅媒」，並指蔡衍明是國台辦的「狗腿」，評論不適當。