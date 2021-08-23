詹江村指陳柏惟「賺紅錢」拘役80日 今上訴：有查維基百科

國民黨籍桃園市議員詹江村前年8月在Youtube直播稱基進黨發言人陳柏惟「你是當共幹欸」、「賺紅錢」，還伸出舌頭「舔」、張開口做「含」的動作，遭陳提告。桃園地方法院依2個誹謗罪處詹拘役80日，得易科罰金，詹當時說不會上訴「法院關我80天吧！」，但他和檢方皆上訴。台灣高等法院今行準備程序，詹今否認犯罪。

2019年8月18日，詹江村在直播時表示「陳柏惟你是最反共的，你怎麼反共賺大陸錢，一邊賺大陸錢一邊反共? 你大陸錢賺好賺滿賺飽賺爽. . . 」、「紅錢香不香，紅錢甜不甜？你是跪著舔還是站著舔？阿共好不好含？你是站著含跪著含？怎麼舔，你是怎麼舔共？」還發出「喔」的喘氣聲。

陳柏惟認為名譽受辱，且同年月21日詹又在中天新聞台新聞龍捲風節目說「陳柏惟，你們這些講到別人，去大陸賺錢的時候，就什麼舔著賺、跪著賺，你是怎麼賺? 只有你站著賺」，他提告。

桃園地院審理時，詹辯稱有跟證人「Yuri Wu」查證，對方告訴他陳以前上班的兔將公司入股的都是大陸明星、還有政協成龍、政協李連杰，陳在這個政協投資的公司底下擔任幹部，才說他「賺紅錢」，自認有查證、非捏造。

但桃院發現證人在向詹提供資料時就說「我爆料他是對他無故辭退我的私仇」，詹江村未進一步提出兔將公司是中資的合理可憑證據，犯誹謗罪。至於詹稱陳是「共幹」部分，因陳柏惟當時參選立委，桃院認為陳的政治立場及傾向對國家安全與社會安定有一定的重要性，這部分言論尺度應予較大尊重，判無罪。

檢方針對詹江村無罪部分上訴，詹則對檢察官針對他說「含共」、「舔共」部分有意見，認為不能將一段話切割後認定，自認綜觀上下都是在「評論」。

詹的律師表示，一審判詹有罪，認為他未盡查證義務，但他有上維基百科查資料，也有內部員工出來作證，一審科予過重的查證義務。

告訴代理人曾友俞律師則表示，詹今天說沒有提過「中資公司」的說法與桃院2020年10月8日的準備程序筆錄矛盾，且詹答辯自己都是在評論，但他卻具體指稱陳柏惟的公司是中資、賺紅錢，屬事實陳述，應受真實惡意原則檢驗。