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知名半導體陸企化身台企挖上百人才 子公司董事等4人緩起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

中國知名半導體公司「比特大陸」跨足人工智慧（AI）產業，涉未經許可在台設立公司，3年來挖走國內上百名工程師，且直接在台設立研發中心從事研發工作。新北地檢署今年3月指揮新北市調處搜索7處，約談20人。新北地檢署今偵結，依違反兩岸人民關係條例等罪嫌，將智鈊公司、芯道公司的顏姓與黃姓負責人、中國北京「晶視智能」公司吳姓董事與曹姓副董緩起訴。

檢調查出，比特大陸為研發人工智慧，在北京設立子公司「晶視智能」，由具科技產業背景的台籍吳姓、曹姓男子擔任副董事長和董事，再由2人與台灣方接洽，找到顏姓、黃姓男子成立「智鈊科技」與「芯道互聯」2間公司，替陸方在台獵人頭。

新北地檢署檢察官洪松標今年3月指揮新北市調處，兵分7路搜索新北、新竹等地，帶回4人，查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知和員工名冊等資料。檢調粗估智鈊與芯道2間公司3年來挖角200多人，其中不乏國內知名上市公司科技人才。

調查人員說，智鈊和芯道不但是陸方出資成立，還替陸方獵人頭並在台從事研發工作，曾有上市公司發函警告芯道停止挖角行為，除涉違反兩岸人民關係條例，當時檢調也調查被挖角員工有無違反營業秘密可能。

顏男等4人到案後，表示確實為「比特大陸」、北京「晶視智能」、香港「晶視智能」挖角台灣的技術人員，並以「晶視智能」公司名義，向台積電下單投片，委請日月光進行半導體封裝、測試。不過，這些研發工作與招攬業務全都未經許可在台進行。

檢方指出，顏男等4人坦承犯行，且深感悔悟，且無此類前科紀錄，在該案中，也查無違反營業秘密的行為，因此依違反兩岸人民關係條例、公司法」等罪嫌給予4人緩起訴處分，在緩起訴確定後要各支付30萬元給國庫。

北京「晶視智能」曹姓副董。圖／聯合報系資料照
北京「晶視智能」曹姓副董。圖／聯合報系資料照
智鈊科技顏姓負責人。圖／聯合報系資料照
智鈊科技顏姓負責人。圖／聯合報系資料照

半導體 公司法

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