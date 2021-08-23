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女火車上自拍要蔡英文入監槍決 檢不起訴：詛咒非恐嚇

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

廖姓女子今年4月間搭乘台鐵普悠瑪列車時，自拍影片譴責蔡英文總統「竊取博士學位、政治謀殺彭文正」，並以「槍斃蔡英文」為題上傳網路，遭警方依妨害自由等罪嫌移送法辦。台北地檢署認為，廖女只是在禱告詛咒蔡英文，而非恐嚇加害他人，日前依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢警調查，今年4月8日，廖女在影片中自稱搭乘台鐵普悠瑪425次列車，正從台東鹿野北上，預計下午6時16分抵達台北市，嗆「你蔡英文有種就搭台鐵來找我，你搭過台鐵嗎？」

她先是譴責蔡英文竊取博士學位、教授資格、總統選票及台灣的一切，又稱蔡英文政治謀殺彭文正，是太魯閣撞車事故的幕後主使者，接著不斷重複「蔡英文殺人魔入監槍決！」再唱聖歌，要求蔡英文下台。

鐵路警察局獲報後派員從宜蘭站登車，順利找到廖姓女子，後續將隨車到南港站，帶返鐵警刑大偵辦。當晚，廖女自行前往北檢到案說明，之後獲檢方請回。

檢方調閱相關資料，發現廖女精神狀況不佳，且該自拍影片標題雖然寫著「槍斃蔡英文」但她在影片中不斷重複「奉耶穌基督聖名禱告，蔡英文入監槍決」等字眼。

檢方認為，雖廖女言論會使聽者感到不舒服，但禱告頂多是在詛咒，不一定會實現，並非恐嚇要加害他人的生命財產，且全案除警方調查蒐證外，蔡英文或其他人並未提告，無法證明有被害人接到「惡害通知」，給予廖女不起訴處分。

手機情境示意圖。圖／Ingimage
手機情境示意圖。圖／Ingimage

蔡英文 台鐵 太魯閣撞車事故

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