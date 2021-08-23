遭鄰居質疑偷菜 八旬拾荒翁潑酸害母女險失明
高雄方姓婦人質疑鄰居82歲許姓老翁偷菜，到許翁住家理論，被許男朝臉部潑灑酸性清潔劑，眼睛受傷，方婦12歲女兒出門查看也受波及。刑事二審許男被處罰金15萬元，方婦另求償30萬元精神慰撫金，高雄高分院判決許男需賠償20萬元確定。
判決指出，2019年9月29日下午2點多，方婦在高雄市大寮區住家前與許翁發生口角，許男不滿被質疑偷菜，拿清潔劑朝方婦臉部潑灑，導致眼睛受傷，後來方婦女兒聽聞母親哀號，出門查看也受到波及，母女兩眼睛都有腐蝕性灼傷。
方姓母女遭潑酸性清潔劑後，告許男傷害；許男辯稱，當時方婦到門前罵他不要臉，偷她的菜，原本不想理會，沒想到方婦撞開他家大門，他因為想把對方趕走，才會拿著清潔劑朝對方潑灑。
刑事部分，因許男案發當時高齡82歲，高雄地方法院考量他年事已高，方姓母女兩視力未受影響，依傷害罪分處罰金8萬和10萬元，合併處罰金15萬元，如易服勞役，以1000元折算1日，上訴二審後，高雄高分院維持一審刑度。
方婦另提民事求償30萬元精神慰撫金；許男反駁，稱是為了趕走對方，才會潑灑清潔劑，只是不小心潑到眼睛。高等法院高雄分院審理時，考量許男不識字，以拾荒為業，最後判許男賠償20萬元確定。
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