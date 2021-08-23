孫大千爆民進黨工有前科挨告 原來是同名同姓獲不起訴

國民黨前立委孫大千在臉書爆料，指民進黨北市黨部大安區執委陳忠琪疑也有前科，酸吳怡農改革「說笑話」挨告。台北地檢署偵查期間，雙方和解撤告，今依法給予不起訴處分。

民進黨台北市黨部前黨代表趙介佑因涉毒而被開除黨籍，讓民進黨台北市黨部主委吳怡農決定重新檢視排黑條款。對此，孫大千指出，民進黨台北市黨部尚有2名有前科的幹部，並批評吳怡農，「還敢宣示民進黨的排黑條款不是裝飾品嗎？」

孫大千在臉書發文表示，「吳怡農是在說笑話吧？」並秀出2張判決書，點名民進黨台北市黨部還有2名有前科的幹部。孫大千質疑，有賭博罪前科的張緯鴻，是否擔任民進黨台北市黨部大安區主任？

接著點名因妨害自由罪被判刑、正在假釋中的陳忠琪，是否擔任民進黨台北市黨部執行委員？孫大千痛批，「吳怡農還敢保證，民進黨的入黨審核足夠嚴謹嗎？吳怡農還敢宣示，民進黨本來就有的排黑條款不是裝飾品嗎？這要怎麼樣痛定思痛呢？」