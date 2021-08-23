「偽外企、真中資」入侵台元科技園區 竹檢今起訴5人

新竹地檢署近月偵辦首宗「偽外企、真中資」入侵新竹縣竹北市台元科技園區挖角案，發現丁姓男子等人涉嫌自2016年9月2日起接受大陸深圳1家電子公司資助5億5817萬元，再假藉以「僑外資」名字在台元設立科技公司，將研發成果回流中國，並持續擴展業務，今天依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，將丁男共5人提起公訴。

該「偽外企、真中資」的科技公司設立在台元科技園區，新竹地檢署發現，該公司規避經濟部投資審議委員會對中資企業的審查，採「偽外企」手法，以僑外資名義由人頭擔任公司登記負責人，來台設立公司後，不斷以高薪利誘挖角台灣的高科技研發人才，從事寬頻接入終端、無線通訊、可穿戴式產品等研發，並將研發成果回流大陸，

新竹地檢署指出，該案經由地檢署營業秘密專責檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站蒐證後，已在5月6日執行搜索3個處所， 傳喚被告、證人近20人到案說明，全案經偵查後，認為被告丁姓男子等5人違法在台從事研發與擴展業務工作，涉嫌違反兩岸人民關係條例第40條之1規定， 應依同條例第93條之2第1項論處，今天提起公訴。