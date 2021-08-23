潤寅詐貸案翻版！ 方悅服飾詐貸134億負責人遭起訴

方悅服飾負責人王橞瀴因積欠債務，涉虛設境外公司，勾結會計師林淑玲出具不實財報，利用虛偽三角循環貿易手法，向25家銀行及4間民間租賃業者詐貸134億元，情節有如潤演案翻版。台北地檢署今依違反銀行法等罪起訴王女、林女等5人及方悅等5家公司。

起訴指出，王橞瀴積欠2500萬元債務，加上自己投資TRF（目標可贖回遠期契約）虧損2.5億元，資金調度出現問題，因此在會計建議下，設立海外帳戶及17家人頭公司，其中13家負責向方悅下單採購，另外4家負責出貨給下游。

王女在林淑玲協助下，從2007年到2020年5月間以不實交易發票及裝箱單等單據，製造虛偽三角循環貿易，再由會計師出具不實的財務簽證報告，向台銀等25家銀行及4間民間租賃業者詐貸，以「借新還舊」方式貸款金額累計134億元。

全案直到王女無力支應，公司出現跳票，王女自知難逃法網，主動向檢調自首，犯行才曝光。至今仍欠債11億多元。去年10月28日，調查局搜索約談王女到案，北檢複訊後依違反銀行法命王女100萬元交保。